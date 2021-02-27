Diş beyazlatma ile hayata yeniden gülümseyin

Diş beyazlatmanın kozmetik bir işlem olduğunu belirten Dişhekimi Rıfat Emnalar, Power Bleaching ya da diş ağartma olarak da tanımlanan işlemin, bir takım kimyasalların dişlere uygulanmasından ibaret olduğunu söyledi. Dt. Emnalar, "Doğuştan sarı veya gri renge sahip dişler olduğu gibi, sonradan oluşan renklenmeler de vardır. Çay, kahve, kola, kırmızı şarap, ketçap, soya, sigara gibi renklendirici ajanların fazlaca tüketilmesi, yıllar içinde dişlerin kendine ait renginin koyulaşmasına ve estetik açıdan problemlere yol açar. Bunların yanında, hamilelik, ortodontik tedaviler, tetrasiklin türevi antibiyotik kullanımı, dişeti çekilmesi ve yaş da dişlerin renklerinin bozulmasına sebep olan etkenlerdir" dedi.

CİHAZIN TİPİNE GÖRE

Diş beyazlatma hakkında bilgiler veren Dt. Emnalar, "Laser aktivasyonu veya ultraviyole ışık aktivasyonu kullanılır. Laser dişin içine işlemez ve laserli beyazlatma istenilen neticeyi veremeyebilir. Klinikte rutin olarak uygulanan yöntem yüksek yoğunluklu hidrojen peroksit içeren kimyasal bir jelin dişlerin ön yüzlerine sürülmesi ve üzerine ultraviyole (yoğun gün ışığı) ışını tutarak, jelin etken maddesinin dişin içine nüfuz etmesini sağlamaktır. Çok basit bir anlatımla, dişe nüfuz eden beyazlatıcı ajan, dişin içinde oksijenizasyon işlemi gerçekleştirerek, dişin iç renginin ağarmasını sağlayacak, böylece dıştan görünen renk de açılmış olacaktır. Bu işlem, kullanılan beyazlatma jelinin içerdiği maddelere ve kullanılan ışın cihazının tipine göre 30 dk. ile 1,5 saat arasında sürer ve birkaç seans devam edebilir. Aynı seansta genellikle alt ve üst çene birlikte beyazlatılmaz."

BEYAZLATMADAN ÖNCE

Beyazlatma işleminden önce yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren Dt. Rıfat Emnalar, "İşlem öncesi tüm dişler diş hekimi tarafından temizlenerek var olan birikinti ve plaktan arındırılır. Yoğun dişeti iltihabı olan ve derin çürüklerin bulunduğu dişlere, diş beyazlatmadan önce mutlaka gereken tedaviler uygulanır. Dişetleri ve dişler işleme uygun olduğunda, beyazlatmaya başlamadan önce dişetleri özel bir maddeyle kaplanır. Işınla sertleşince cam kıvamına gelen bu madde dişetlerini, kullanılan beyazlatıcı ajandan korur. Bu maddenin dişetlerini izole etmesi önemlidir çünkü, yüksek konsantrasyonlu peroksit türevi ağartıcılar dişetleri üzerinde yakıcı bir etkiye sahiptir. Sağlıklı diş ve dişetleri üzerine doğru yöntemler uygulanmalı, işlem aceleye getirilmemeli, dikkatli ve özenli çalışılmalıdır. Yanak ve dudaklar, mutlaka ekartör dediğimiz apareylerle dişlerden uzaklaştırılmalı, ağızdaki -dişlerin yüzeyi hariç- hiçbir dokuya ağartıcı ajan dokundurulmamalıdır" dedi.



'BAZI RENKLER TAM AÇILMAZ'

Power Office Bleaching işleminin, dişlerin renklerini 2-8 tona kadar açabilen en etkili yöntem olduğunu söyleyen Dt. Rıfat Emnalar, "Klinikte Power Bleaching uyguladığımız hastaların birçoğu, dişlerinin yeni renginden memnun ayrılmaktadır. Birçoğu dememin nedeni, bazı kişilerin dişlerinin renginin, ne yazık ki istenilen ölçüde beyazlamamasıdır. Sarı ve kahverengi renkli dişler istenilen miktarda beyazlamasına rağmen, gri renkli dişlerin rengi tam açılmaz. Bunun nedeni gri rengin, dişteki pigmentlerden kaynaklanmasıdır. Dişler kaç ton beyazlarsa beyazlasın, bu beyazlık ömür boyu sürmez" dedi.



'ÖNERİLERE UYULMAZSA 2 YILDA BİR GEREKEBİLİR'

"Beyazlatma işleminden sonra, var olan yeni rengin korunabilmesi için mümkün olduğunca renklendirici ajanlardan uzak durulmalıdır" diyen Dt. Rıfat Emnalar, "Bunlar; çay, kahve, espresso, kola, kırmızı şarap, böğürtlen suyu, ketçap, soya ve sigara gibi dişlerin rengini değiştirme eğilimi kuvvetli ajanlardır. Bu saydıklarımın az kullanımı ve beyazlatıcı diş macunları ile düzenli diş fırçalamak bile, dişlerin yeni renginin ancak 2-3 sene aynı kalmasını sağlar. Bu süreden sonra beyazlatma işleminin tekrarlanması gerekir. Doğaldır ki, saydığım önerilere dikkat edilmemesi durumunda işlemi 1-2 senede bir uygulamak gerekecektir" dedi.