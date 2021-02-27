HoLEP yöntemi ile prostat büyümesi tedavisi

HoLEP yönteminin kapalı prostat ameliyatı yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Semerci, "HoLEP ameliyatı lazerle büyümüş olan prostat dokusunun (adenom) kapsülünden ayrılarak tamamının çıkarılması tedavisine denir" dedi. Prof. Dr. Bülent Semerci, "Elde edilen iyi sonuçlar sayesinde günümüzde epey popüler olan HoLEP Holmium Laser, kapalı olarak yapılan açık ameliyata benzer sonuçlar veren bir prostat ameliyatıdır" dedi.



HANGİ DURUMDA UYGULANIR?

Prof. Dr. Bülent Semerci, "Bu yöntem bütün büyüklüklerdeki prostat büyümelerinin tedavisinde oldukça etkin bir şekilde kullanılır. Özellikle 80 gram ve üzeri büyüklükteki prostatlarda diğer kapalı prostat ameliyatı yöntemlerinin etkinliği düşük olduğu için, HoLEP daha fazla tercih edilir" diye konuştu. HoLEP işleminin steril ameliyathane şartlarında hastaya genel veya regional (Belden uyuşturma) anestezi ile gerçekleştirildiğini kaydeden Prof. Dr. Semerci, "Özel bir endoskopik cihaz ile idrar kanalından girilir, lazer enerjisi ile prostatın büyümüş kısımları prostat kapsülünden ayrılarak mesaneye itilir. Sonrasında bir başka endoskopik alet (morselatör) ile mesanedeki bu dokular küçük parçacıklar şeklinde emilerek hiçbir kesme işlemi uygulanmadan idrar kanalından çıkarılır. Bu dokular patolojiye gönderilir" dedi.



AVANTAJLARI NELERDİR?

Özel Ege Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mümin Temel, HoLEP yönteminin avantajları hakkında bilgi verdi: İdrar kaçırma: HoLEP yöntemi ile sfinkter yapısı ameliyat esnasında korunduğu için ameliyat sonrası idrar kaçırma problemi yaşanmamaktadır. Ereksiyon problemi: HoLEP lazer enerjisinin etkilediği doku derinliği 0.4 mm'dir. Bu nedenle 4-6 mm kalınlığı olan prostat kapsülünün dışında seyreden ve ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan sinirleri etkilememektedir. Kanama: Diğer prostat ameliyatlarına göre işlem sırasında kanama oldukça az görülür. Hastalığın tekrar etmesi: Prostat dokusunun kapsülü dışında kalan kısmının tamamı çıkarıldığı için işlem sonrası hastalığın tekrarlama riski azdır. Hastanede ve sondalı kalış süresi: HoLEP yöntemiyle yapılan prostat operasyonu sonrasında sondalı kalış süresi ve hastanede yatış zamanı daha kısa sürmektedir. Hastalar rahat ve hızlı bir iyileşme süreci yaşar.