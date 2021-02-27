Meme büyütme, küçültme ve dikleştirme ameliyat

Ekol Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cem Aslan, çok merak edilen meme büyütle, küçültme ve dikleştirme ameliyatları hakkında bilgi verdi. Meme büyütme ameliyatının, küçük olan meme boyutundan psikososyal olarak etkilenen 18 yaşını doldurmuş kadın hastalarda yapılan estetik ameliyatlar olduğunu belirten Doç. Dr. Aslan, "Meme büyütme ameliyatında, silikon protezler kullanılır. Silikonlar etkili ve kalıcı meme büyütme yöntemlerinden biridir. Bazen yağ enjeksiyonu da kullanılabilir. Meme büyütme ameliyatında kol altından, meme başı çevresinde veya meme altından ameliyat kesileri açılır ve silikonlar yerleştirilir. Gerekli ise yağ enjeksiyonu ile de silikonla oluşturulan görünüm desteklenir" dedi. Küçültme ameliyatında ise meme altından ve meme ucu etrafından kesiler açıldığını aktaran Aslan, "Açılan kesilerden memenin fazla büyük görünmesine sebep olan yağ dokuları çıkartılır ve meme ucu uygun şekilde yukarı doğru çekilir. Bunun sebebi küçültülen memeye göre meme ucunun aşağıda kalmaması ve sarkmış bir görüntü yaratmamasıdır. Böylece büyük olan meme hem küçültülmüş hem de dikleştirilmiş olur. Bu adımlardan sonra fazla olan deri kesilir" diye konuştu.

'BOYUTUNA DOKUNULMAZ'

Dikleştirme operasyonunda ise memenin var olan boyutuna dokunulmadan yağ dokularının yukarı çekildiğini anlatan Doç Dr. Aslan, "Meme dikleştirme ameliyatında, meme altından ve meme ucu etrafından kesiler açılır. Yağ dokuları yukarı taşınır, meme ucu uygun şekilde yukarı konumlanır ve fazla deri kesilir. Ek olarak silikon protez kullanılarak hacim artışı ve daha sıkı bir görüntü de sağlanabilir. Tüm meme estetiği ameliyatları, genel anestezi altında yapılır" açıklamasını yaptı.



'AMELİYATTAN SONRA DİKKAT EDİLMELİ'

Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken hususları da anlatan Cem Aslan, "Bir süre sıcak su ile duş almak, özel bandajları doktorun belirttiği süre içinde ihmal etmeden kullanmak, sütyen seçimine dikkat etmek gerekir. Dikkat edilmesi gerekenlere özen gösterildiği takdirde iyileşme süresi hem sorunsuz gerçekleşir hem de hızlanır. Bu sayede meme estetiği ameliyatlarının sonuçları daha kaliteli şekilde gözlenebilir" dedi.