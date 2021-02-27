Mutant Kovid-19’a karsı yapılan PCR testleri güvenli sonuç verir

Özel İzmir Ege Laboratuvarı Şirket Müdürü, Tıp ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru Serdar Canko, "Son zamanlarda yayılımı artan mutant virüse karşı yapılan doğru PCR testleri de güvenli sonuç vermektedir. Özel İzmir Ege Laboratuvarı olarak kullandığımız test kitleriyle mutant virüsün varlığını tespit edebiliyoruz. Ancak doğrulama için İzmir Halk Sağlığı Laboratuvar'ına gönderiyoruz" diye konuştu. NORMALLEŞME HIZLANACAK

Ülkemizde şimdiye kadar 7 buçuk milyondan fazla vatandaşın aşılamaya katıldığını belirten Dr. Serdar Canko, "Ülkemizde şimdiye kadar oluşturulan çabaların tutarlı şekilde devam etmesi gerekiyor. Normalleşme ancak bu şekilde hızlanır. Son günlerde virüse yönelik artış görülüyor. Tabi bunların mutant virüs olup olmadığı ileride yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacak. Bizim şu anda kullandığımız PCR testleri mutant virüsleri saptayabiliyor. Doğrulamak için de Halk Sağlığı Labarotuvarı'na gönderiyoruz. Deneyimli sağlık personeli tarafından uygun bir şekilde alınan PCR testleri yüzde 99'a varan doğruluk oranına sahiptir" dedi.