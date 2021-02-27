Rektum kanserinde 40 yaş üzerine dikkat

ERKEKLERDE kadınlara oranla rektum kanseri görülme sıklığının 1.5 kat fazla olduğunu belirten Ekol Hastanesi Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemil Çalışkan, uyarılarda bulundu. Her yaşta ortaya çıkabilecek rektum kanseri sıklığının 40 yaş üzerinde artmaya başladığını aktaran Çalışkan, "40 yaşından sonra her 10 yılda bir yakalanma riski ikiye katlanır. En sık görüldüğü yaş grubu 70 yaş üzeridir. Rektum kalın bağırsağın son kısmına verilen isimdir. Burası dışkıyı tutmada ve dışkılama eyleminde görevli makat kaslarının üzerindeki yaklaşık 15 santimetrelik bölümdür. Bu bölümden kaynaklanan kanserlere de rektum kanseri denir" dedi.

NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Hastaların dörtte üçünde rektum kanseri için bir risk faktörü olmadığını kaydeden Prof. Dr. Çalışkan, "Rektum kanseri için risk faktörlerinden biri ailede kalın bağırsak kanseri hikayesi varlığıdır. Ancak rektum kanseri hastalarının sadece yüzde 5-10'unda ailede kolorektal kanser hikayesi vardır. Birinci derecede aile bireylerinden birinde rektum kanseri varsa risk 2.5 kat, birden çok aile bireyinde rektum kanseri varsa, risk 4 kat artar" diye konuştu. Rektum kanseri belirtilerinin kişiden kişiye değişebildiğini de belirten Cemil Çalışkan, "Çoğu zaman hiçbir belirti görülmez. Bazı kişilerde

kanser, belirtilerden değil yapılan tetkikler sonucunda ortaya çıkar. Bağırsak hareketlerinde ishal ya da kabızlık gibi değişiklikler olabilir. Ayrıca makattan kan gelmesi, kabızlık, dışkılama güçlüğü, dışkı üzerinde kan görülmesi, dışkının tam boşalamaması, dışkı çapında incelme, karın ağrısı, gaz sancısı, ka-rında yumru da belirti-ler arasında yer alabilir" ifadelerini kullandı.