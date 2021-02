Sağlıkta çözümün adresi doktorlarımız

HARUN AYGÜN HAS AJANS KURUCUSU

Pandemi ile yatıp, pandemi ile kalktığımız bu dönemde evlerimizde kapalı kaldığımız süre içerisinde elde telefon, televizyon karşısında özellikle sağlığımızı ilgilendiren öneri ve programlara kilitleniyoruz.

Özellikle de ehil olmayan kişiler tarafından sosyal medyada leblebi çekirdek gibi dağıtılan sağlıklı kalma önerileri kafamızı daha da allak bullak ediyor.



HASTALIKLAR TAVAN YAPTI

Son bir yılda başta obezite başta olmak üzere, buna bağlı damar hastalıkları ve göz hastalıkları tavan yaptı.

Vatandaş doktoruna gitmek yerine sosyal medya veya ev programlarındaki saçma sapan bildirimlerle sağlığına çözüm arıyor.



İHMALİN BEDELİ AĞIR

İnsanlarımız bu dönemde Kovid-19'a yakalanmamak için hastanelere veya doktoruna gitmeye direniyor. Oysa çok yanlış.

Sağlık ihmale gelmez. Hele hele böyle dönemlerde sağlığınızı sosyal medyadaki asılsız ve değeri olmayan sağlık bilgilerine kendinizi emanet etmeyin. Sağlık kuruluşlarına ya da doktorunuza danışmadan, sağlığınızla ilgili kulaktan dolma bilgilere inanmayın.



HER TÜR ÖNLEM ALINIYOR

Günümüzde özellikle özel hastaneler ve muayenehaneler her zamanki gibi kontrollü ve mesafeli sağlık hizmetini kesintisiz vermeye devam ediyor. Vatandaşın özellikle bu dönemde sağlığını ötelemeden her türlü sorunlarını gidereceği özel hastanelerde pandemi ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığı biliniyor. Kovid-19 virüsünün dalga dalga yayıldığı bugünlerde doğru adres yetkili hastaneler ve doktorunuz, gerisi hava civa....



KURALLARA UYAN YOK!

Pandemi tam bir baş belası. Virüsün kime, nasıl ve kimden bulaşacağı belli değil. Ama korunmanın yolları belli. Maske, mesafe ve hijyen. Fakat duyarsız kişilerin toplu tatil köyü ve kurallara uymayan kişilerden dolayı virüsün yayılma hızı düşmüyor. Uzmanlar ısrarla uyarıyor. Kurallara uyun.

Uyan var mı, yok.

Ege'de son durum yüz binde 45 bulaşma var.



BLİNÇSİZ TAKVİYE UYARISI

Yine uzmanlar uyarıyor ve "Bağışıklık sistemine dikkat edin" diyor. Ama güçlü bağışıklık denilince çoğu kişi, eline geçen her hapı yutmak, bilinçsizce takviye almak konusunda adeta diğerleriyle yarışıyor.

Hatta duyduğuma göre, hocalara gidip kendine muska yaptıran bile var. Ne diyelim, Allah bu kişilere akıl fikir versin.

Sağlıkla kalın....