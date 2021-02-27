Tedaviyi ertelemek görme kaybına yol açıyor

ATAGÖZ Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, bazı göz hastalıklarının Pandemi döneminde ertelenmemesi gerektiğine dikkat çekti. Glokom gibi göz hastalıklarında tedavinin ertelenmesinin gözde kalıcı hasarlara ve görme kaybına sebep olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Göz hekimine danışmadan tedavinizi ertelemeyin" çağrısında bulundu.

EKRAN KARŞISINDAKİ SÜRE

OP. Dr. Helvacıoğlu, "Geçtiğimiz yıl, pandemide hastaneye gitmekten çekinen glokom hastasının 1 gözünü kaybettiğine şahit olduk. Glokom hastalarında düzenli muayene şarttır. İlerleyen glokom neticesinde meydana gelen görme kaybını geri getirmek mümkün değildir. Hasta bize geldiğinde 1 gözündeki görme yetisi tamamen kaybolmuş, diğer gözünde ise görme kaybı başlamıştı. İlerlemeyi durdurduk ancak, 1 göz kaybedilmiş oldu. Yine retina hastalıkları da ertelenmemelidir" dedi. Uzaktan eğitimde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin arttığına dikkat çeken Helvacıoğlu, "20 dakikada bir ekrana bakmaya ara verip en az 20 saniye süreyle pencereden veya balkondan uzakları seyretmek, sürekli yakına bakmaktan kaçınmak gerekiyor. Ortam aydınlatmasının yeterli olması, karanlıkta ekrana bakmaktan ve ders çalışmaktan sakınılması, ders takibi ve ders çalışma harici ekrana bakma süreleri için günlük belirli bir limit konması ve bu limite uymasının denetlenmesini öneriyoruz" açıklamasında bulundu.



ÇOCUĞUNUZ BUNLARI YAPIYORSA DİKKAT!

Çocukların bilgisayar ekranına bakarken, televizyon izlerken, kitap okurken sergiledikleri davranışların göz sağlıkları hakkında bilgi verdiğini aktaran Op. Dr. Helvacıoğlu, "Çocuk televizyon izlerken, bilgisayar ekranına bakıyorken ekrana normalden fazla yaklaşıyor, gözlerini kısıyorsa görme sorunu olabilir. Kitap okurken de yine aynı şekilde normalden fazla yakınlaşmak ya da uzaklaşmak, okuduğu satırı parmağıyla takip etmesi, yanlış okuması ya da yürürken, cisimleri tutarken dengesiz hareketler sergilemesi göz sağlığıyla ilgili bir sorunun habercisi olabilir. Ebeveynler bu davranışlardan birini fark ettikleri takdirde çocuğu göz muayenesine muhakkak getirmelidir" şeklinde konuştu.