Teknoloji ile tecrübe Atagöz’de buluştu

NASA astronotları ve Amerikan ordusu savaş pilotlarının görme bozukluklarını çözmek için tercih edilen tek yöntemi, İzmir'e ilk getiren Atagöz Göz Hastalıkları Kurucu Ortağı Mehmet Helvacıoğlu, "Bu sistem sayesinde gözdeki en ufak dönme hareketleri dahi tespit edilebildiği için yanlış tedavi riski ortadan kalkıyor" dedi.

HATA PAYI ORTADAN KALKTI

OP. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, göz tedavisi ve cerrahisinde teknolojinin de tecrübe kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Göz tedavisinde son teknolojik sistemlerin hata payını ortadan kaldırdığını belirten Helvacıoğlu, "Görme sağlığında günümüzde en güvenilir cerrahi yöntemlerden biri İ-Lasik'tir. Hastaların bugüne kadar süregelen gözde lazer tedavisine yönelik kuşkuları, lazerde son teknoloji olan i-LASIK yöntemiyle son buldu. Bizim de dünyayla eş zamanda uyguladığımız i-Lasik tedavisi Intralase Bıçaksız Lazer ve kişiye özel tedavi Wavefront'un kombinasyonudur" dedi.

YÜZDE 100 BIÇAKSIZ YAPILIYOR

HELVACIOĞLU, "İ-Lasik yönteminin astronot, savaş pilotu gibi çok güçlü görme kabiliyetine sahip olması gereken kişilerde uygulanması, yöntemin güvenilirliği ve stabil sonucunun kanıtıdır. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde başarılı sonuçlar vermektedir. Tedavi yüzde yüz bıçaksız cerrahi ile gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.



GÖZLÜK KULLANIMI SONA ERİYOR



OP. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, akıllı lenslerin; uzak, yakın ve orta mesafe gözlük kullanımına son verdiğini; ayrıca ömür boyu katarakt riskini ortadan kaldırdığını belirtti. Helvacıoğlu, "Günümüz teknolojisiyle görme tabakası normal olan herkesi gözlükten kurtarma imkanına sahibiz. Özellikle son yıllarda mercek cerrahisine, lazer teknolojisinin de eklenmesiyle beraber mükemmele yakın sonuçlar almaktayız. Trifokal lenslere yeni jenerasyon multifokal lensler diyebiliriz" dedi.