Varikosel çocuk sahibi olmayı engelleyebilir

Her hastanın ameliyat olmasına gerek olmadığını belirten Opr. Dr. Tansu Turgut, "Ancak hastanın beklentisine, şikayetine göre karar vererek doğru tedavi yöntemi belirlenir. Ağır ve zor bir ameliyat değildir. Ancak bir damar ameliyatı olduğu için titiz ve özellikli yapılması gereken bir ameliyattır. Aksi halde tekrar edebilir. Bu nedenle son yıllarda mikroskobik varikoselektomi yöntemi kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.'Ameliyatı ağır ve zor değildir'

Bir erkek hastalığı olan ve çocuk sahibi olmayı engelleyen varikosel hastalığı hakkında bilgiler veren Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Tansu Turgut hastalığın tedavi yöntemlerini anlattı. Varikoselin infertilite yani çocuk sahibi olamamaya neden olabilen bir erkek hastalığı olduğunu belirten Opr. Dr. Tansu Turgut, "Testislerdeki kirli kanın sağlıklı bir şekilde tahliye edilememesi, bu kirli kanın testisler civarında birikmesinden oluşan bir damar hastalığıdır. Erkeklerde kısırlığın nedenlerinin başında gelir. En önemli yanı tedavi edilebilir bir hastalık olmasıdır. Erişkin erkeklerin yaklaşık yüzde 20'sinde varikosel hastalığı görülebilmektedir. İnfertilite sebebiyle başvuran erkeklerin ise yaklaşık yüzde 35-40'ında varikosel saptanmaktadır" dedi.



NEDENLERİ NELER?

Varikoselin genellikle anatomik yapıyla ilişkili olduğunu anlatan Turgut, "Örneğin Varikosel yüzde 90 oranında sol tarafta görülür. Bazen de iki taraflı olur. Varikosel olma olasılığını artıran bazı nedenler vardır. Kilolu olmak (obezite), karın içi basıncı arttıran ağır spor yapan kişiler, kronik kabızlığı olan kişiler, ayakta çok duran kişilerde daha sık rastlanır. Örneğin; berber, polis, öğretmen gibi ayakta çok duran kişilerde görülebilir" diye konuştu.