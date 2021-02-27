Varis sadece estetik bir sorun değildir

Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen varislerin ayak sağlığı açısından önemli bir hastalık olduğunu belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Tulukoğlu, "Ayağın iç kısmında bulunan derin ven adı verilen toplardamarlardan başlayarak oluşan venöz yetmezlikten deri yüzeyinde görülen örümcek ağı şeklinde tabir edilen damarlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu nedenle bacaktaki bu oluşumlar iyi tespit edilmeli, dopler ultrasound tetkiki ile bacağın toplardamar haritası çıkarılmalıdır. Ancak bu sayede doğru bir şekilde tedavi edilebilir" dedi.



BACAK VE BALDIRLARDA

Varis hakkında bilgiler veren Op. Dr. Engin Tulukoğlu, "Toplardamarlar, kanı temizlenmek üzere kalbe doğru taşıyan damarlardır. Bu damarların düzensiz bir biçimde uzayarak büklümlü ve kıvrımlı olarak genişlemesi ve şişmesine varis adı verilmektedir. Kanın cilt altı damarlarda anormal şekilde toplanmasıyla meydana gelen, mavimsi-mor, şiş ve kıvrıntılı damarlarla ortaya çıkan varis, genellikle bacaklarda, daha sık olarak da baldırda görülür" dedi.



OLUŞUM NEDENLERİ

Varis oluşumunun nedenleri hakkında bilgiler veren Op. Dr. Tulukoğlu, "Uzun süreli ayakta durmak, şişmanlık, uzun süre oturarak çalışmak, gebelik, doğum kontrol ilaçları ve menapoz döneminde kullanılan hormon replasman hapları, kalıtım, bacakları sıkan dar kıyafetler giymek ve yüksek topuklu ayakkabılar kullanmak başlıca nedenler arasındadır" dedi.



AĞRI VE ŞİŞLİK ŞİKAYETLERİ

Varis hastalığında hastaların kliniklere bacaklarda dolgunluk ve ağırlık hissi ile geldiklerini belirten Op. Dr. Engin Tulukoğlu, "Diğer şikayetler arasında gece krampları, ayak bileğinde akşama doğru oluşan şişme, ciltte renk değişikliği, varisli damardan olan ani kanamalar, ileri dönemlerde ayak bileği düzeyinde yara oluşumu yer almaktadır" dedi.



"HANGİ TEDAVİNİN UYGULANACAĞI İYİ TESPİT EDİLMELİ"

VARİSİN sadece estetik bir sorun olmadığını belirten Op. Dr. Engin Tulukoğlu, "Klasik tedavi cerrahi tedavidir. Bunun dışında ameliyatsız varis tedavileri de bulunmaktadır (Lazer, yapıştırma, radyofrekans, köpük skleroterapi). Önemli olan hangi hastaya hangi tedavi uygulanacağının iyi tespit edilmesidir. Bunun için de bize en doğru yol gösterici venöz dopler ultrasound tetkikidir. Doğru ellerde iyi bir muayene ve dopler tetkiki sonucunda bu tedavi yöntemlerinden biri seçilmelidir. Günümüzde klasik varis cerrahisi tedavisi yerini yeni gelişen damar içinden uygulanan varis operasyonlarına bırakmaktadır. Bu işlemlerde toplardamar kaçağına neden olan damar içine bir iğne ile girilir. İğnenin içinden damar tedavi edilir" dedi.



ALINACAK TEDBİRLER NELER

● Mümkün olduğunca bacaklarınızı kalp seviyesinde yukarı kaldırarak dinlendirmek ● Varis çorabı kullanmak ● Fazla kilolardan kurtulmak ● Uzun süreli ayakta durmamak ● Uzun süreli sabit oturmamak ● Çok sıkı giysiler giymemek ● Yüksek topuklu ayakkabılar kullanmamak ● Varisler sıcakta daha da gelişirler. O nedenle çok sıcak banyolardan ve uzun süreli güneşlenmekten kaçının ● Düzenli spor yapmak (özellikle yüzme ve tempolu yürüyüşler)