Doğru tanı başarıyı getirir

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Vedide Tavlı, çocuk kardiyolojisi branşının, morarma, nefes almada zorluk, çarpıntı hissi, göğüs ağrısı, çabuk yorulma gibi belirtileri olan ve 0-17 yaş arasındaki bireylerin tanı ve tedavisiyle uğraştığını belirterek, "Tanı koyarken streteskop ile, elektrokardiyagrafi, ekokardiyagrafi, yemek borusundan yapılan transezofageal ekokardiyografi, anne karnında iken fetal ekokardiyografi ile ve anjiyografi kullanıyoruz" dedi.

ÇOK HIZLI YAYILABİLİYOR

"Doğru tanı, doğru tedavi zamanlamasını ve beraberinde başarıyı getirir" diyen Prof. Dr. Tavlı, "Yüksek düzeyli teknoloji kullanıyoruz. Tanıyı koyar koymaz hastaya tıbbi ilaç veya anjiyografi ile (balon, coil, perkutan device) veya cerrahi yöntem ile mi yaklaşım sağlanacağı saptanabilmekte" dedi.

Bakteriyel boğaz enfeksiyonlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek sözlerine devam eden Prof. Dr. Tavlı, "Bakteriyel boğaz enfeksiyonlarının 5 ila 15 yas arasında sık görülen etkeni A Grubu Beta Hemolitik Streptokoktir. Zamanında tedavisi yapılmayan bu mikrop özellikle 5-15 yaş arasındaki çocukların ileriki dönemdeki kalp sağlığını olumsuz etkiler. Halk arasında eklem romatizması olarak adlandırılan hastalık bağışıklık sisteminin yanılsamasına bağlı bir komplikasyon olarak oluşur. Beta hemolitik streptekok enfeksiyonu belirtileri arasında bademcik ve boğaz duvarında kızarıklık veya bademcik üzerinde beyaz iltihap noktaları vardır. Bu hastalığın tedavisindeki amaç komplikasyonların önlenmesi, bulguların hafifletilmesi, bakterinin yayılmasının durdurulmasıdır. Salgınlar özellikle kalabalık ortamlarda; okullarda veya aile içerisinde hızla yayılabilir. Boğaz ağrısı, 38,5 derecenin üzerinde ateş, titreme ile yükselen ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi hekime gitmek için yeterli nedenler arasındadır" diye konuştu.

HEMEN TEDAVİ EDİLMELİ

Hastalığın tedavi edilmediği takdirde uzun dönem yan etkileri olarak kalp romatizması, eklem romatizması görülme olasılığının olduğunu belirten Prof. Dr. Vedide Tavlı, "Bu da genellikle enfeksiyon geçirildikten 4 ila 6 hafta sonra karşımıza çıkabilir. Bu nedenle hastalık ani dönemde alevli ve halsizlik yapan bir enfeksiyon iken, uzun dönemdeki etkileri kalp kapakçıklarında kalıcı zararlar bırakan etkilerdir.

Bu nedenle akut dönemdeki tedavinin doğru yapılması önemli ve gereklidir. Okul çağı çocuklarda ilk 9 gün içinde ateşli boğaz enfeksiyonunu hekim muayene edip antibiyotik gerekiyor mu diye değerlendirmesi gerekir. Antibiyotik gerekiyor derse ailenin de bunu kullanması lazım. Çünkü bu romatizmanın oluşması genetik yatkınlıkla yüzde 3'se, antibiyotik kullanımında yüzde 0,3'e düşüyor" dedi.

UZMANA BAŞVURULMALI

ERİŞKİNLERDE ve çocuklarda kalp hastalıkları belirtilerinin birbirinden farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Tavlı, "Erişkin kardiyolojisinde bilindiği gibi acil servislere ve 112'lere göğüs ağrıları, aşırı terlemeler ile telaş içerisinde gelen hastaların büyük bir bölümünde kalp krizi riski daha yüksektir. Ancak çocuklarda her göğüs ağrısı kalp krizi demek değildir. Kalp krizi çocuklarda çok nadiren oluşabilmektedir" dedi.

PROF. Dr. Vedie Tavlı çocuklarda hangi belirtiler olduğunda hekime gidilmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi. Ailelerin bebeklerde ve erken çocukluk döneminde çarpıntı, bayılma, göğüs ağrısı gibi şikayetlerle hekime geldiklerini belirten Prof. Dr. Tavlı, "İlk etapta kalp krizi olarak düşünmemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Korkmadan rahatlıkla bir uzmana başvurun" diye konuştu.