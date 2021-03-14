‘Tedavide harika sonuçlar alınıyor’

Özel İzmir Gazi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi, Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ve Yenidoğan Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Emin Alp Alayunt, çocuklardaki kalp damar rahatsızlıkları ve tedavi yöntemlerini anlattı.

SONUÇLAR YÜZ GÜLDÜRÜCÜ

"Çocuklarda ve yeni doğanlarda görülen kalp damar hastalıklarına, bu konuda yetişmiş pediatrik kardiyologlar tarafından tanı konur" diyen Prof. Dr. Alayunt, "Hem erişkin hem çocuk kalp damar hastalıklarında faaliyet gösteren bir cerrah olarak olarak bu iki alanı bazen kıyaslarım. İlk aklıma gelen zorluğu, yorgunluğu riski vs. değildir. Önce şunu düşünürüm, yetişkin biri ameliyattan sonra sadece hayatının geri kalan kısmını yaşayacak, ama çocuk bir ömrü "bütünüyle" yaşayacak. En basitinden bu gerçek bile başarılı komplikasyonsuz geçen bir ameliyattan sonra, mutluluğumuzun da o oranda artmasını açıklar" dedi.

Prof. Dr. Alayunt, "Yetişkin cerrahisinde uzmanlığını alan cerrahlar doğumsal kalp hastalıkları cerrahisi üzerine ayrıca bir yandal ihtisası daha yaparlar. Ancak yetkinleşme çok daha uzun yıllar alır. Son yıllarda konunun öneminin anlaşılmasıyla beraber ülkemizde gerçekten çok yol alındı. Geçmiş yıllarda kaçınılan, riskli görülen bir çok girişim rahatlıkla yapılabilir hale geldi. Yine de zorluk ve risk skalası orantısal olarak yüksek bir alan" dedi.

ANLATILMASINI TALEP EDİN

Çocuklarda görülen kalp damar hastalıklarının tedavileri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Alayunt, "Başlıca iki tip cerrahi tedavi vardır. Tam düzeltme ameliyatları ve yardımcı ameliyatlar, ilerideki ameliyata hazırlayıcı basamak ameliyatları. Ülkemiz gerçekten bu konularda çok gelişti. Bir çok yerde böylesine zor kompleks bir alanda harika sonuçlar alınıyor. Çocuğunuzun kalp hastalığı tanısı alması dünyanın sonu değil. Bir çoğu tedavi edilebilir, ancak her müdahalenin kendi riski olabileceğini anlamak, anlatmak ve onaylamak zorundasınız. Cerrahınızla olası sonuçları, riskleri, zamanlamayı konuşun ve anlayın. Ameliyatta kullanılacak yöntem, kullanılacak yama tipleri, kullanılacak kapak veya yapay damar tiplerini cerrahın anlatmasını talep edin. Bu anlatılanlar karmaşık gelse de, bundan sonra elinize tutuşturulan raporlara daha bir ferasetle bakacağınız kesindir" dedi.

İYİ BİR EKİBİNİZ OLMALI

"ÇOCUK kalbini tedavi etmek istiyorsak olmazsa olmaz bazı şartlarımız olacaktır" diyen Prof. Dr. Alayunt, "İyi bir ekip olacaksınız, iyi bir yoğun bakımınız olacak, araç gereç ve sarf malzemelerinde sıkıntınız olmayacak, hizmet yoğunluğunuz kesintisiz belli bir düzeyde olacak, tüm çalışanlarınız motive olacak ve çocuğu kendi çocuğu gibi sevecek, öyle takip edecekler. Kesin olarak şart bunlar. Başka türlü eziyetten mutsuzluktan başka bir şey bulamazsınız" dedi.