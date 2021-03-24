TÜM dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri rahim ağzı kanseri... Birçok kadının tedavisi olmadığını düşündüğü rahim ağzı kanserinde erken tanı hayati önem taşıyor. Düzenli kontrol ve önlemler sayesinde bu hastalıkla mücadele etmek mümkün.

AVRASYA Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, rahim ağzı kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor. Kanserin tedavisinde uygulanacak yöntemlerin kanserin ne kadar ilerlediğine bağlı olarak değişebildiğini belirten Dr. Yurtsever, "Erken evre kanseri olan hastalar rahim ve rahim ağzının çıkarılması ile cerrahi olarak tedavi edilebilir. İlerlemiş rahim ağzı kanserinde ise kemoterapi ve radyoterapiye ek olarak bazı durumlarda ameliyat uygulanabilmekte" dedi.

SİGARAYI BIRAKIN

Dr.Yurtsever, kanserden korunmak için neler yapılması gerektiğini de anlattı: "HPV aşıları ile en çok kanser riski barındıran HPV tiplerine karşı korunma sağlanabilir, sigaranın bırakılması, cinsel ilişkide bariyer yöntemlerin (prezervatif) kullanımı ve tek eşlilik enfeksiyonların geçiş riskini azaltılabilir."