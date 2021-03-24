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Haberler Sağlık Varise karşı günde 30 dakika spor

Varise karşı günde 30 dakika spor

Varise karşı günde 30 dakika spor

24.3.2021

Varis en sık karşılaşılan damar hastalıklarından. Hem estetik kaygıları hem de ağrıları beraberinde getiren varis, hayatı olumsuz etkiliyor. Peki varisi önlemek için neler yapılabilir? Hareketli bir yaşam varisi önlemenin temel prensibini oluşturuyor. Sporu hayatınızın bir parçası haline getirin.

Günde 30 dakika spor yapın. Kilo varisin en önemli sebeplerinden. Bunu engellemek için fazla kilolarınızdan acilen kurtulmanız gerekiyor. Belli periyodlarda soğuk su uygulamayı ihmal etmeyin. Çünkü soğuk su damar duvarını büzüştürerek kanın kalbe ulaşmasını sağlar. Dinlenirken ayaklarınızı yukarı kaldırın.

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