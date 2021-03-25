Doğru tanı ve tedavi zamanlaması başarıyı getirir

Özel İzmir Gazi Hastanesi'nden Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedide Tavlı önemli açıklamalarda bulundu. "Doğru tanı, doğru tedavi zamanlamasını beraberinde başarıyı getirir" diyen Prof. Dr. Tavlı, "Hastanede, anjiyografi teknisyenlerinden, kalp damar ve kardiyoloji hemşirelerine kadar temizlik personelinin de elde edilen başarılı sonuca olan katkısı tartışılmaz bir gerçektir" dedi. Bakteriyel boğaz enfeksiyonları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tavlı, "Eklem romatizması olarak adlandırılan hastalık bağışıklık sisteminin yanılsamasına bağlı arak oluşur. Belirtileri arasında bademcik ve boğaz duvarında kızarıklık veya bademcikte beyaz iltihap noktaları vardır" dedi.

KALP SAĞLIĞI

Hastalığın tedavi edilmediği takdirde uzun dönem yan etkileri olarak kalp romatizması, eklem romatizması görülme olasılığının olduğunu belirten Prof. Dr. Tavlı, "Bu nedenle akut dönemdeki tedavinin doğru yapılması önemli ve gereklidir. Okul çağı çocuklarda ilk 9 gün içinde ateşli boğaz enfeksiyonunu hekim muayene edip antibiyotik gerekiyor mu diye değerlendirmesi gerekir. Antibiyotik gerekiyor derse ailenin de bunu kullanması lazım. Çünkü bu romatizmanın oluşması genetik yatkınlıkla yüzde 3'se, antibiyotik kullanımında yüzde 0,3'e düşüyor" dedi.



YILDA BIR KONTROL

HASTALIK kalbi tutmuşsa kortizon veya yüksek doz aspirin ile tedavi edildiğini söyleyen Prof. Dr. Tavlı, "Kalp yetmezliği oluştuğu zaman yetersizlik ilaçları önerilir. Ancak hasta yılda bir kez kontrol edilmeli. Bir diğer tedavi yöntemi ise penisilindir. Penisilin allerji yapar diye korkuluyor.



TAM teşekküllü sağlık hizmeti sunulan yerlerde kas içine 21 günde bir koruma amaçlı yapılması uygun olur. Penisilinde korumanın süresi sadece eklemler tutulduysa 21 yaşına kadar; kalp kapaklarını tuttuysa 35 yaşına kadardır" dedi.