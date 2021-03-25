Duymer İşitme Cihazları 22 yıldır 350 bin kişiye ses verdi

Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, şirketlerinin başarı sırrını anlattı. Duymer İşitme Cihazları olarak 22 yıl önce İzmir Karşıyaka'da faaliyete başladıklarını hatırlatan Salih Baz, "Merkezimiz Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz tarafından kuruldu. Dünya markalarını Türkiye'ye getirip hastalarının hizmetine sunmayı ön planda tuttu. Annem ve doktor olan babamdan aldığım bu disiplin ve hastaya kaliteli hizmet anlayışı geleneğini bir hukukçu ve iş adamı olarak iş hayatımda ön planda tutmaya özen gösteriyorum" dedi.

DÜNYA MARKALARI VAR

Avukat Salih Baz, 22 yıldır Türkiye genelinde 100 satış noktası ve 3 ilde tam teşekkülü satış sonrası servis kadar küçük, aynı zamanda bugüne kadar üretilen işitme cihazlarının en küçüğü olan ürünü sunduklarını ifade etti.

ISO 9001 KALİTE BELGESİ

Aynı zamanda Türkiye geneli 100 şubede çalışan tüm personeli tam eğitimden geçirdiklerini söyleyen Salih Baz, "Çalışanlarımızın tamamı hastalarımıza kaliteli hizmet vermek için belli eğitimlerden geçtikten sonra ancak hasta kabullerine başlayabiliyorlar. Bu eğitimlerimizin ve sahip olduğumuz hizmet kalite standartlarımızdan ötürü 2019 yılında Alman Mühendislerin yaptığı testleri geçerek dünya çapında geçerli olan ISO 9001 kalite belgemizle dünya markalarını üstün hizmet kalite standartlarımızla beraber halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu belge sayesinde hastalarımızın yüksek standartlarda hizmet almış olduğu tescillendi. Tam donanımlı atölyelerimizde teknik personellerimizin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kişiye özel kulak kalıpları üç boyutlu yazıcılarda hazırlanıyor. atölyesi ile hastalara üst düzey hizmet verdiklerini kaydetti. Duymer İşitme Cihazları olarak halka Danimarka malı, Alman malı ve son olarak da Amerikan malı kulak içinde görünmeyecek r ber Bu sistemi Türkiye'de ilk kez Duymer olarak biz kullanmaya başladık ve hastalarımızın hizmetine hiçbir ücret almadan sunuyoruz. Kişiye özel işitme cihazı ve kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermeden hizmet ediyoruz. Dünya markalarını 7'den 70'e her yaştaki hastalarımıza yaşam kalitelerini yükselmek için üstün hizmet ve her bütçeye uygun fiyat seçenekleri ile hastalarımıza sunuyoruz" diye konuştu.

DEV MARKALARIN ÜRÜNLERİ

DÜNYANIN seçkin Danimarka ve Alman malı işitme cihazı markalarından sonra Amerika'nın kulak içinde görünmeyecek kadar küçük işitme cihazını da Türkiye'ye getirdiklerini aktaran Salih Baz, "Amerikan markası, dünyada 1967 yılından bu yana dijital işitme sistemleri alanında faaliyet göstermektedir. Günümüzde yenilikçi tasarımları, estetik işitme cihazı projeleri ile sektörde öne çıkan firmalar arasında. Faaliyetlerini 'Daha iyi duy, daha iyi yaşa' sloganıyla yürütüyor. Ayrıca sürekli Ar-Ge çalışmalarına da devam ediyor" dedi.

SÜREKLİ KENDİNİ YENİLİYOR

SALİH Baz, sürekli daha iyi olmak için tüm ekiple daima fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Baz, "Son olarak da 3 boyutlu atölye projemiz ile kişiye özel en küçük işitme cihazlarımızı Türkiye genelindeki 3 atölyemizde üretmeye başladık" diye konuştu.