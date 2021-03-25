Göz kapağı sarkması mutsuzluk nedeni

Atagöz Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, gözkapağı hastalıklarına dair bilgi verdi. Yaşa bağlı gözkapağı sarkmasının gözlerde yorgunluğa ve ağrıya neden olduğunu aktaran Özdamar, gözkapaklarında et beni ve yağ kistlerine çok sık rastlandığını ve alındıktan sonra tekrar etmediklerini söyledi. Op. Dr. Özdamar, göz kapağı operasyonunun hastalara kendisini daha zinde ve mutlu hissetmesini sağladığını vurgulayarak, "Göz kapağı sarkması olanlarda en sık gördüğümüz şikayetler yorgunluk, ağırlık hissi ve görsel olarak duyulan rahatsızlık oluyor. Göz kapağı sarkması kolay bir operasyonla düzeliyor. Operasyon sonrası hastalar sanki sürekli yorgunmuş gibi hissetmekten kurtuluyor. En önemlisi hasta aynaya baktığında kendisini daha iyi hissediyor. Ameliyat hastanede yatış gerektirmiyor. Lokal anestezi ile yapılıyor, ortalama 20-30 dakika sürüyor. Hasta operasyonun ardından taburcu ediliyor. Ortalama 3-4 gün içinde de günlük yaşantısına devam ediyor" dedi.

LOKAL ANESTEZİ

Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, göz kapağında meydana gelen et benlerinin alındıktan sonra bir daha aynı yerde çıkmadığını belirterek, "Göz kapağında görülen kitlelerin birden çok nedeni vardır. Bunların hepsi kolay operasyonlarla alınabilirler. Operasyonlar lokal anesteziyle gerçekleştirilir. Dikişler de estetik olarak atılır ve iz kalma durumu söz konusu olmaz. Halk arasında benlerin alınmasının kötü sonuçlar doğuracağına dair yayılan bir yanlış bilgi var. Bazen göz kapağında meydana gelen kitlelerde riskli gördüklerimiz olabiliyor, bu tür durumlarda çıkarılan kitleler patalojık incelemeye gönderilir. Benlerin çoğunluğu genellikle iyi huyludur" dedi.



"BİLGİSAYAR BASINDA UZUN ZAMAN GEÇİRMEK ARPACIK YAPIYOR"

PANDEMİ sebebiyle artan bilgisayar kullanımının, gözkapağında arpacık oluşumunu artırdığını ifade eden Dr. Özdamar, bilgisayara uzun süre bakanlarda göz kırpma refleksinin azaldığını ve kuru göz hastalığının oluştuğunu söyledi. Dr. Özdamar "Gözyaşının azalması ve koyulaşması sonucunda kirpik kökleri tıkanır ve arpacık dediğimiz enfekte kistler oluşur" dedi.

