Kalp ve damar hastalığı belirtilerine dikkat!

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen kalp hastalıklarının belirtilerine karşı uyardı. Belirtilerin yaşa, cinsiyete, diğer yandaş hastalıklara göre farklılık gösterebileceğini belirten Dr. Rida Berilğen, "Kalp hastalıları ile ilgili belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması gerekmektedir" dedi.

KARARSIZ GÖĞÜS AĞRISI

Kalp ve damar hastalıkları denince kardiyolojik anlamda kast edilen en önemli hastalıkların kalbi besleyen damarların tıkanıklığı ve bu durumun ileri hali kalp krizi olduğunu belirten Dr. Rida Berilğen, "Bu hastalık grubuna ait belirtileri daha anlaşılır şekilde anlatabilmek için kendimizi damarları tıkalı bir kalp yerine koyalım. Damarları tıkalı bir kalp, istirahat sırasında yani oturduğunuz yerde vücudun oksijen ihtiyacı az olduğundan durumu idare eder. Efor sırasında, hele de yokuş ve merdiven çıkma gibi daha ağır eforla kollara ve bacaklara oksijen göndermesi gerektiğinden hızlanmak ve daha kuvvetli kasılmak zorundadır. Kısa bir süre sonra eforu kaldıramaz hale gelir. Ne yazık ki, damarları tıkalı kişi durumdan habersiz bir şekilde işine giden yoldaki yokuşu tırmanmaya çalışmaktadır. Kalp seslenir ancak sesini duyan yoktur. Bunun üzerine beynin bilinçli kısmında hissedilecek şekilde bir sinyal gönderir. Göğsün orta kısmında ağırlık ya da basınç hissi şeklinde bir ağrı duyulur. Bu his nedeniyle kişi durup dinlenmek zorunda kalır. İstirahat haline dönüldükten birkaç dakika sonra ağrı geçer. Yani, kalp damarlarının tıkanıklığının en karakteristik belirtisi efor ile tetiklenen, dinlenme ile geçen göğsün orta kısmında ağırlık ya da baskı tarzında göğüs ağrısıdır. Bu göğüs ağrısı son birkaç haftada başladıysa (veya kötüleştiyse) veya istirahat sırasında ve 20 dakikanın üzerinde sürüyorsa kararsız göğüs ağrısı olarak isimlendirilir" dedi.



BELİRTİLER DEĞİŞEBİLİR

YAŞLILARDA, kadınlarda, şeker, böbrek yetmezliği veya alzheimer hastalığında damar tıkanıklığının her zaman beklenildiği gibi belirti vermeyebileceğini söyleyen Dr. Rida Berilğen, "Ağrı göğsün orta kısmı yerine çene, sağ kol, sol kol, her iki kol, sırt, karnın üst kısmı gibi birçok farklı yerde hissedilebilir. Ek olarak göğüs ağrısı olmadan nefes darlığı, bayılma, karın ağrısı-bulantı-kusma, çarpıntı gibi şikayetler de görülebilir" dedi.



ZAMAN KAYBETMEYİN

BAHSİ geçen belirtilerin varlığında vakit geçirmeden polikliniklere ya da mesai dışındaysa acil servise (kararsız göğüs ağrısı varsa) başvurulmasının hayat kurtaracağını vurgulayan Dr. Rida Berilğen, "Parmağa iğne batırılması, öksürme gibi kocakarı tekniklerinden uzak durun, bir an önce sağlık kuruluşuna başvuru yapın. Ani ritim bozuklukları gelişebileceğinden kendi kullandığınız bir vasıtayı değil de başkasının kullandığı bir vasıtayı ya da ambulansı tercih edin.