Kemik erimesinde artış yaşanıyor

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının, birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Akın Kapubağlı, "Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın zorunlu evde kalış süreleri arttıkça genel sağlık problemleri yanında egzersiz eksikliği ve düzensiz beslenme ile birlikte kilo artımına ve kemik erimesine sebep olmakta" dedi.

DÜZENSİZ BESLENİLİYOR

Evde geçirilen boş zamanların doğal olarak kişileri düzensiz beslenmeye ve kilo almaya götürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Kapubağlı, "Bu nedenle ileri yaştaki zorunlu evde kalan bireylerin kendilerine tanınan süre içerisinde açık havada yürüyüş yapmaları yukarıda söylediğimiz olumsuz etkileri azaltacaktır. Açık alanlardaki tempolu yürüyüşler kas ve iskelet sistemine çok yararlıdır. Aynı zamanda kalp ve damar sistemi de bundan olumlu etkilenecek bireyin kolesterol ve kan yağı oranları düzeltir.

MEYVE SEBZE TÜKETİN

Bu nedenle 65 yaş üstü bireylerin aşılama takvimleri tamamlandıkça sokağa çıkma yasağının kaldırılmasında fayda var. Evdeki beslenme alışkanlıklarımızı da kendimize ve sağlığımıza göre düzenlemeliyiz, yüksek kalorili karbonhidrat gıdalar yerine meyve, yeşil sebze ve akdeniz diyeti sorunumuzu yüksek oranda çözdüğü gibi vitamin desteği de sağlayacaktır" dedi. Prof. Dr. Kapubağlı şöyle konuştu: "Evde yapılacak basit egzersizlerin eklemler üzerinde yararlı etkileri vardır. İnsan vücudunun eklemlerinde bulunan ve kayganlığı sağlayan eklem kıkırdağının kan dolaşımı ya yoktur ya çok azdır. Eklem kıkırdağının canlılığı uzun süreli dayanıklılığı ancak hareketle sağlanabilir. Uzun süre hareketsiz kalan eklemler halk arasında kireçlenme olarak tabir edilen bizim artroz dediğimiz hastalığa yol açar. Artrozdan korunmanın birinci koşulu yükü azaltmak yani kilo almamak diğeri de harekettir. Sonuç olarak yaşam harekettir harekette bize konforlu ve uzun bir ömrü sağlayacaktır."