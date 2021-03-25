Kilonuz nefes almanızı neden mi zorlaştırıyor?

Ekol Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şenay Çitim, obezitenin son zamanlarda sıklığı gittikçe artan halk sağlığı sorunlarından biri haline geldiğini belirterek, akciğerleri de olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Obezitenin öncelikle solunum fonksiyonlarını, egzersiz kapasitesini, akciğer gaz değişimini ve solunum kaslarının dayanıklılığını, gücünü değiştirerek solunum sistemini etkilediğini belirten Şenay Çitim, "Son yıllarda obezite ve akciğer hastalıkları arasındaki ilişki daha da belirgin hale gelmiştir. Obstrüktif uyku apne sendromu, obezitehipoventilasyon sendromu, astım ve kan pıhtılaşma riskini arttırarak oluşturduğu venöz tromboembolizm rahatsızlıkları obezitesi olan hastalarda daha fazla ve ağır seyredebilmektedir" dedi.

AKCİĞERİ ETKİLİYOR

Obezitenin akciğeri hem mekanik hem de metabolik olarak etkileyip nefes alıp vermemizi zorlaştırdığını belirten Uzm. Dr. Çitim, "Mekanik etkisini karın ve göğüs duvarında artan yağlanma nedeniyle yaratır. Bu baskı sonucu göğüs kafesi ve diyaframın solunum esnasında hareketi kısıtlanır ve akciğer kapasitesi düşer, solunum için harcanan çaba ve tüketilen oksijen miktarı artar" dedi. Son zamanlarda obezitenin metabolik etkilerinin sonucu oluşan akciğer hastalıklarına dikkati çeken Çitim, "Yağ dokudan yüksek metabolik etkileri olan adipokinler dediğimiz birçok metabolik düzenleyici maddeler üretilir. Bunlardan akciğerler için en önemlileri leptin ve adiponektindir.

Obezitesi olan kişilerde obeziteye bağlı astım, hava yollarında aşırı duyarlılık gelişir. Bu nedenle obezite, astım kontrolünü zorlaştıran, hastalık bulgularını şiddetlendiren bir durumdur. Obezite oluşturduğu mekanik ve inflamatuvar etkilerle aynı zamanda KOAH içinde hastalık seyrini ağırlaştırmaktadır. Sonuç olarak kilo kaybının obezite ile ilişkili solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde etkili olduğu ve kilo vermenin hastalıkları kontrol altına almada önem taşıdığı unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.