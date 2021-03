Sağlığımız S.O.S veriyor

Bir yıldır devam eden Covid-19 salgınında birçok hastalık ihmal ve hastanelere gitmemekten dolayı kişilerde tavan yapmış durumda. Bunun bedeli ve maliyeti pandemiden büyük olabilir. İşimin gereği günümün yarısı doktor ve hastanede geçiyor. Son zamanlarda bu isteklerle beraber 'doktor evde bakar mı?' soruları ile karşılaşıyorum ve her arayana 'hastanelere gitmekten korkmayın, tedbiri de elden bırakmayın' diyorum. Son aylarda insanlar hastanelere gitmekten korkar oldu. Bu yüzden de kalpten göze, iç hastalıklarından ürolojiye hatta kemoterapi gören hastalar bile randevularına gitmedi. Bundan dolayı birçok hastalık pik yapmış durumda.

HASTANEYE MUTLAKA GİDİN

Oysa sağlık ihmale gelmez, erken teşhis ve tedavi hastalığın atlatılmasında çok önemli. Günümüzde hastanelerimizde salgına karşılık ciddi önlemler alınıyor. Mesafe ile maske kuralına uymayan ve HES kodu olmayanlar hastanelere giremiyor, randevusuz hastalar bile hastane girişinde her türlü tedbir ve önlemlerden geçiyor. Son üç aydır aynı konuyu işliyor ve yazıyorum, üstüne basa basa söylüyorum, hastanelere ve özellikle de özel hastanelere gitmekten korkmayın. Bazı istisnalar kaideyi bozmaz, fakat genelde hastanelerimiz pandemide önemli işler yaptı ve yapmayı sürdürüyor. Yurtdışından gelen hastalar, kendi ülkelerinde olmayan tedbirlerin ve düzenin bizim hastanelerimizde olduğunu söylüyorlar. Şubat ayı içinde Çiğli'de özel bir hastanemiz, özel uçakla yurtdışındaki hastalarını İzmir'e getirdi, tedavi ve ameliyatlarından sonra aynı uçakla ülkelerine gönderdi. Görüştüğümüz hastane yetkilileri bu seferlerin her ay düzenli yapılacağını, hastaların İzmir'e gelişlerinden ve aldıkları sağlık hizmetlerinden son derece mutlu olduklarını söylüyor. Yetkililer, 'bu durumdan son derece mutluyuz. Ülkemize gelen hastaların bu şekilde ayrılmaları bizleri ve doktorlarımızı çok sevindiriyor' diyor. Kısaca bizler de hastalıklarımızı askıya almayalım, pandemi döneminin kahramanları doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız her türlü zorluğa ve salgına karşılık hazırlıklı, özverili çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızı bir kez daha gönülden kutluyor, pandemide kaybettiklerimize rahmet diliyor ve saygı ile anıyorum.



Harun AYGÜN HAS Ajans Kurucusu