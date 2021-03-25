Şeker hastalığında cerrahi tedavi

EKOL Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Yaman, şeker hastalığında cerrahi tedavinin önemini anlattı. "Diyabetlerin yüzde 90'ı tip 2 diyabettir ve aslında bu grup hastaların çoğu cerrahi olarak tedavi edilebilmektedir" diyen Doç Dr. Yaman, "Öncelikle uzun süre insülin kullanmış olan hastalarda pankreas rezervinin yeterli olduğu teyit edilir. Diyabet cerrahisi insülin salgısını arttırmaz, vücudun insüline olan ihtiyacını azaltır. Yapılacak testlerde pankreas rezervi yeterli olan kişilerden vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzerinde iken kontrolsüz diyabeti olan kişilere ve VKİ 35 ve üzerinde iken diyabeti bulunan kişilere diyabet cerrahisi önerilmektedir" dedi. Önerilecek cerrahi tipi kişinin endeksine, diyabet için kullandığı medikal tedavi tipi, dozu ve süresine, yapılacak test sonuçlarındaki pankreas rezervine, kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebildiğini kaydeden İsmail Yaman, "Cerrahi tipine karar vermeden önce mutlak ayrıntılı kan tetkikleri, gerekli diğer branş hekimlerinin konsültasyonları, endoskopi yapılmalı ve hasta ile yöntemlerin avantaj ve riskleri ayrıntılı olarak görüşülmelidir. VKİ 40 ve üzerinde iken genellikle tüp mide ameliyatı yeterli olurken, VKİ 40'ın altında olanlarda transit bipartisyon gibi gıdaların ince bağırsağın belli bir kısmını by-pass ettiği teknikler önerilir" diye konuştu.

TRANSİT BİPARTİSYON

TRANSİT bipartisyon ameliyatının ilk olarak 2006 yılında uygulandığını aktaran Yaman, "İşlemde ilk olarak normalden biraz daha geniş kalacak şekilde tüp mide ameliyatı yapılır. Daha sonra ince bağırsak, kalın bağırsaklar ile birleştiği yerden itibaren ortalama 250 cm'den kesilir ve midenin alt ucuna bağlanır. Yapılan işlem sonucunda yiyeceklerin 3'te biri normal yoldan geçerken, 3'te ikisi yeni oluşturulan yoldan geçer. Açlık hissi dolayısıyla kalori alımı azalırken, yeni oluşturulan bağırsak yolu ile karbonhidrat emilimi azalır ve insüline yardımcı hormonlar aktiflenir" dedi.