Tansiyonla ilgili yanlış bilinenler

Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uğurlu, “Hipertansiyon ve tuz kullanımıyla ilgili hastaların kendi buldukları çözümler sağlık sorununa yol açar. Bu konuda yanlış bilinenleri düzeltmek zorundayız” dedi.

Özel Egeumut Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uğurlu, hipertansiyon ve tuz hakkında yanlış bilinenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Hipertansiyon ülkemizde 18 yaş üstündeki her on kişiden üçünde var. Hipertansiyon ile mücadelede en önemli nokta tuz kısıtlanması ve yaşam tarzı değişikliğidir. Ülkemizde önerilen normal tuz alımının (günlük 1 çay kaşığı: 6 gram sodyum), yaklaşık 2-3 katı tuz tüketiliyor. Tuz vücuda gereklidir ancak fazlası da hastalıklara yol açmaktadır" dedi.



DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Yanlış: Tansiyonum yüksek, doktorum ilaç önerdi ama ben ilaç kullanmadan tuzu azaltarak, sarımsak yiyerek normale indirebilirim.

Doğru: Tedavide birinci basamak zaten önce ilaç dışı yöntemlerin uygulanmasıdır.

(Kilo kontrolü, sigara bırakılması, tuz kısıtlanması...) Doktorunuz bunların yeterli olmadığı durumlarda ilaçları önerecektir.

Yanlış: Hastaneye veya doktora giderken ilaçlarımı yutmadan gitmeliyim.

Doğru: İlaçlarınızı zamanında alarak doktora gidiniz. Doktorunuz, ilaçlarınızın yeterli olup olmadığını ancak bu şekilde anlayacaktır.

Yanlış: İlaç kullanıyorum, tansiyonum normal. O halde ilaçlarımı azaltmalıyım veya kesmeliyim.

Doğru: İlaç verilmişse, kendinizi iyi hissetseniz ve tansiyonunuz normale dönse bile ilacınızı mutlaka düzenli kullanınız. Unutmayınız ki ilacı azalttığınız veya bıraktığınız zaman, tansiyonunuz tekrar yükselecektir.

Yanlış: Şikayetim yok o halde tansiyonum normal!

Doğru: Şikayetlerin olmaması halinde tansiyon yüksekliğini önemsememek son derece yanlış. Yüksek tansiyonun şikayet oluşturmaması daha tehlikelidir.

Yanlış: Aslında çok fazla tuz almıyorum, çünkü günlük yemeklerime tuz koymuyorum.

Doğru: Günlük aldığımız tuzun yüzde 75'ini yemek için satın aldığımız ürünlerden karşılıyoruz. Hatta bazı yiyeceklerin 1-2 porsiyonu ile günlük maksimum miktara bile ulaşabiliriz.

Genel olarak işlenmiş et ürünleri, hazır çorbalar, konservelerde tuz miktarı çoktur. İnanması zor ama hazır çilek reçelinde bile tuz bulunmaktadır.

Yanlış:

Özellikle ileri yaşlardaki kişiler tuz kullanmaya dikkat etmelidir.

Doğru: Çok fazla tuz almak her yaştan insanın tansiyonunu yükseltebilir.

Günümüzde 30-40'lı yaşlarda yüksek tansiyon görülme sıklığı oldukça fazladır.