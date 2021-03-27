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Haberler Sağlık Ceviz ve domates ye kansere karşı korun

ve domates ye kansere karşı korun

Ceviz ve domates ye kansere karşı korun

27.3.2021

BESLENME her alanda olduğu gibi çağımızın hastalığı kanserden korunmak için de son derece önemli. Uzmanlar sağlıklı bir beslenme için tahıl grubunun, meyve ve sebze grubunun, et grubunun ve süt ve süt ürünleri grubunun bulunduğu sağlıklı tabak oluşturması gerektiğini belirtiyor.

Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmeli, haftada 2-3 defa kurubaklagil tüketilmeli, her gün tam tahıllı ürünler tüketilmeli. Cevizin, kanserli hücrelerin hayatta kalmalarını sağlayan enzimlerin aktivasyonunu engelleyen "gama tokoferol" adında bir bileşen içerdiği biliniyor. Domates ise meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı. Yağlı balıklar, yeşil çay ve ıspanak da kansere karşı koruyucu içeriği olduğu bilinen besinler arasında yer alıyor.

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