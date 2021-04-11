Diyabetliler oruç tutabilir mi?

Diyabet, insülin hormonunun salınımında, insülinin etkisinin ortadan kalkması veya azalmasıyla görülen karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan metabolizma hastalığıdır. Kendisini kan şekerinin yüksek olması ile gösterir. Diyabet hastaları, diyabetlerinin türüne göre insülin ya da ilaç kullanıyor, ilaca gerek görülmediğinde de beslenme tedavisi ile hastalıklarını yönetebiliyorlar.

50 MİLYON DİYABETLİ ORUÇ TUTUYOR

Oruç, sabah namaz vakti ile başlanan ve akşam namaz vaktine kadar herhangi bir besin tüketilmeyen, uzun süreli açlık yaşanan bir süreçtir. Özellikle diyabetli kişilerin oruç tutmaya karar verdikleri takdirde bu süreci çok iyi yönetmeleri gerekmektedir. EPIDIAR çalışmalarına göre Tip 1 diyabetlilerin yüzde 43'ünün, Tip 2 diyabetlilerin yüzde 79'unun Ramazan ayında oruç tuttuğu bilinmektedir. Bu çalışmalara göre dünyada 50 milyon diyabetlinin oruç tuttuğu tespit edilmiştir.

MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞIN

Diyabetin tanı ve tedavisi sırasında, doktorlar kişilerin tıbbi beslenme tedavisine uygun beslendiğini düşünerek ilaç seçimi yapmaktadırlar. Çünkü oruç sırasında Tip1 ve Tip2 diyabetli kişilerde hipoglisemi ve hiperglisemi atakları görülebilmektedir. Diyabet hastalarında açlık süresinin uzamasıyla birlikte baş dönmesi, çarpıntı, yorgunluk gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. Oruç tutmak isteyen diyabetliler, Ramazan'dan önce doktorlarının ve diyetisyenlerinin görüşlerini almalıdırlar.

SAHURDA KEFİR TOK TUTUYOR

GÜN içinde daha fazla hipoglisemi atağı, baş dönmesi, yorgunluk ve çarpıntı yaşamak istemiyorsanız sahura kalkmayı ihmal etmemelisiniz. Sahurda 1 bardak süt, kefir ya da yoğurt tüketimi gün içinde sizi daha tok tutar ve kan şekerinizin düşüş hızını yavaşlatır. Öğünlerde beyaz ekmek, simit, gözleme, beyaz unla yapılmış poğaça yerine tam tahıllı ekmek, tam buğday unuyla yapılmış poğaçalar tercih edilmelidir.

BESLENME PLANI ŞART

RAMAZANDA kan şekeri sık sık normalin altına düşenler, diyabet hastaları, mide ve on iki parmak bağırsağında ülseri olanlar, kronik böbrek yetmezliği görülenler, gebe diyabetliler, yalnız yaşayan ya da yaşlı diyabetlilerin oruç tutması tehlikeli bulunmaktadır. Ama siz yine de Ramazan'da oruç tutmaya karar verdiyseniz doktorunuz ve diyetisyeniniz ile beraber iyi bir ilaç düzeni ve beslenme planıyla kan şekerinizin en az etkileneceği şekilde, sağlıklı bir Ramazan ayı geçirebilirsiniz.

ORUCUNUZU ZEYTİNLE AÇIN

ORUCUNUZU açarken, hurma gibi glisemik indeksi yüksek bir meyveyle açmak yerine 3-5 adet zeytinle açmayı tercih edilebilirsiniz. İftarda yeme hızımızı düzenlemek için öğüne çorbayla başlamak iyi bir tercih olacaktır. Çorbadan sonra ana yemeğe geçmeden 30-40 dakika kadar ara vermek, hem kan şekeriniz hem de iştah kontrolünüzü yönetebilmeniz için iyi bir yöntem olacaktır.

TATLI İSTEĞİNİZİ MEYVEYLE BASTIRIN

İFTARDAN sonra tatlı yemek yerine glisemik indeksi düşük olan elma, çilek, erik, armut gibi meyveleri süt, yoğurt gibi protein içeren besinler ile birlikte tüketerek tatlı isteğinizi dengeleyebilirsiniz. Bu şekilde daha uzun süre tok kalabilir, hem de tatlı isteğinizi kontrol altına alabilirsiniz. Gün içinde hipoglisemi riskini artırmamak için spor yapılmamalıdır fakat iftar yemeğinden sonra 30 dakikalık bir yürüyüş yapmak yararlı olacaktır.

SİNDİRİMİ RAHATLATMAK İÇİN KURU KAYISI VE ERİK

EĞER kabızlık problemi çekiyorsanız porsiyon miktarına uymak kaidesiyle kuru kayısı ya da kuru erik tercih edilebilir veya bu meyvelerle yapılmış şekersiz komposto tüketebilir. Beslenme önerisi olarak günde tüketilmesi gereken 2 porsiyon meyveyi, sahurda ve iftar sonrasında birer porsiyon olarak dağıtabilirsiniz. Kan şekerinizin uzun süre dengeli kalabilmesi için posalı besinlerin tüketimi önem teşkil etmektedir. Bu yüzden sahurda maydanoz, roka, dereotu gibi yeşillik tüketimini ihmal etmemelisiniz.

ETLİ YEMEKLERİN YANINDA ZEYTİNYAĞI

RAMAZAN ayına özel tükettiğimiz pideyi her gün tüketmek yerine, daha az sıklıkla tercih edip miktarını kontrol ederek tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır. Ana yemeğinizde besin öğesi dengesi sağlanması açısından etli sebze yemekleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca et ya da tavuk yemeği şeklinde bir menü planladığınızda sofranızda zeytinyağlılara da yer vermelisiniz. Sahurda tüketmeye gayret ettiğimiz yeşillikleri, iftarda da sofralarında salatalarımızı renklendirmekte kullanabiliriz.