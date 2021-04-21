Bir adım at ömrünü uzat

14 - 21 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle bu ayki köşe yazımda kalp sağlığı konularına dikkat çekmek istedim. Bu nedenle yazımın başlığını özenle seçmeye ve kalp haftasına dikkat çekmeye çalıştım. Kalp ve damar sağlığı, genetik özelliklerin yanı sıra beslenme ve yaşam tarzı ile doğrudan ilgilidir. Kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen başlıca unsurlar; sağlıksız beslenme, alkol, sigara, hava kirliliği, hareketsiz bir yaşam ve stres. Covid-19 nedeniyle 'Evde kal sağlıklı kal' sloganını son zamanlar sıkça okur olduk fakat uygulamayı yanlış yapıyoruz. Evet evde kalın fakat hareketsiz kalmayın. Herkes evinde günlük hareketlerle zinde kalabilir. Hareketsiz yaşam, sigara, alkol ve aşrı kilolar başta kalp sağlığımızı olmak üzere bir çok hastalığın başlangıcı. Bu faktörler aynı zamanda büyük bir sosyoekonomik problem olan inme olaylarına da yol açabilir. Birkaç değişiklikle bile kalp hastalığı riskini azaltabiliriz. Kan basıncı yüksekliği, şeker hastalığı ve uyku bozukluğu ile ilgili olan sorunların üzerinde önemle durulmalı, değerlerin belirli seviyelerde tutulmasına dikkat edilmeli. Mutlaka düzenli doktorunuza kontrollerinizi yaptırmanız, ilaçlarınızı düzenli kullanmanız gerekir.

HAREKETLİ YAŞAM ŞART

Birkaç gün önce birlikte olduğum kalp hastalıkları ve cerrahi konusunda derin bilgisine güvendiğim Doç. Dr. Necmettin Yakut'la konuşmamızda satır aralarında özellikle kalp sağlığı için önerileri hayati önem taşıyan sözleri aklımda kaldı, sizlerle paylaşmak istedim: Obezite ve diyabetin başlıca nedeni fiziksel aktivite yetersizliği. Hareketli bir yaşam tarzı oluşturmak için mutlaka spor salonlarına ihtiyaç yok. Günlük 45 dakikalık yürüyüş bile kardiyolojik hastalık riskini azaltacak değişikliklere neden olabilir. Düzenli beslenme şart. İşlenmiş gıdalara dikkat edilmeli. Akdeniz şekli beslenme alışkanlığı yaşam tarzımız olmalı çünkü kalp sağlığı dostu bir beslenme şekli, kalp hastalığını korumaya yardımcı olur." Doç. Dr. Necmettin Yakut hocamızın önerilerini ben dikkatle dinledim. Ben hocamızın tavsiyelerine uymaya çalışıyorum. Sizlere de önerim mutlaka uygulayın, "Bir Adım Atın Ömrünüzü Uzatın."