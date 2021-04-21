Diz eklemi ağrılarına diz protezi

GÜNLÜK hayatta sık karşılaşılan diz eklemi ağrıları hakkında bilgiler veren Ekol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Toker bu rahatsızlıkların tedavileri hakkında önemli bilgiler verdi.

TOTAL DİZ PROTEZİ

DİZ ekleminin büyük bir eklem olduğunu belirten Opr. Dr. Toker, "Bütün vücut yükünü taşıdığı için aşınmaya yatkındır. Bahsedilen kemiklerin birbirlerine bakan yüzleri kıkırdak ile kaplıdır. Yaşlılık, aşırı kilo, romatizmal hastalıklar, geçirilmiş olan travmalar, geçirilmiş diz eklemi enfeksiyonları kıkırdakta aşınmaya sebep olarak kireçlenme gelişmesine yol açar. Total diz protezi, aşınmış olan eklem yüzlerinin, özel malzemeler ile kaplanarak ağrısız yapay bir eklem oluşturulmasıdır" dedi. Alternatif tedavi yöntemleri denenmiş ancak sonuç alınamayarak diz protezi ameliyatına karar verilmiş hastaya planlanan ameliyat tarihinden ortalama 1 hafta önce anestezi muayenesi yapıldığını belirten Opr. Dr. Toker, "Kan tahlilleri ve yapılan diğer tetkikler sonucuna göre gerekiyorsa dahiliye ve kardiyoloji konsültasyonları gerçekleştirilir. Ameliyat genel anestezi veya belden aşağıyı uyuşturmayla yapılabilir. Ameliyat süresi ortalama 1 saattir. Hastanede kalış süresi 3-4 gün kadardır" dedi.

AMELİYAT SONRASI

HASTANIN eve gittiğinde kişisel bakımını yapabilir halde olduğunu belirten Opr. Dr. Gökhan Toker, "Hareketler sırasında basit ağrı kesicilerle rahatlayacak kadar ağrı duyması normaldir. Bir süre kan sulandırıcı ilaçlar kullanılır. Ameliyat sonrası su geçirmeyen pansuman sayesinde yıkanılabilir. Estetik dikiş atıldığı için 20. gün kontrolünde ağrısız pansuman çıkarılır. Koltuk değnekleri ameliyattan sonra 2 gün kullanılır. 1.5-2 aylık zaman diliminde hasta normal hayatına dönebilmektedir" dedi.