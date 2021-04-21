Dr. Şükrü Alper Aygen Gazi Hastanesi’nde

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun yıllar görev yapan Dr. Şükrü Alper Aygen, Özel İzmir Gazi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.



GÖREVLERİ NELER?

Dahiliye Uzmanı Dr. Şükrü Alper Aygen, dünyadaki önemli ölüm nedenlerine bakıldığında birinci sırada kalp ve damar hastalıklarının olduğunu ve toplam ölümlerin yaklaşık üçte birini oluşturduğunu belirtti. Dr. Aygen şöyle konuştu: "Burada önemli olan bu hastalıkların büyük oranda önlenebilir olmasıdır. Bu hastalıklar başlıca diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite, sistemik bağışıklık yanıtı, sigara kullanımı ve yaşlılık olarak sıralanabilir. Nasıl oluyor da bu hastalıklar kalp ve damar hastalıklarına neden olabiliyorlar? Bu noktada karşımıza endotel dediğimiz bir organ çıkıyor. Söz konusu hastalıklarla endotel fonksiyon bozukluğu arasında bir ilişki vardır. Kötü kontrol endotel fonksiyon bozukluğunu tetikler" dedi. Endotel hakkında bilgiler veren Dr. Aygen, "Endotel, vücudumuzdaki damarların iç duvarını döşeyen, erişkin bir insanda bir buçuk kilogram ağırlığında, yaklaşık bin metrekare genişliğinde, kan ve dokular arasında önemli fonksiyonları olan bir bariyerdir. Damar duvarının gevşeme ve kasılmasını sağlayan faktörlerin salgılanması, damar geçirgenliğinin düzenlenmesi, bağışıklık sistemine yanıtın kontrolü, pıhtı oluşum ve yıkımının dengelenmesi gibi görevleri var" dedi.



OLUMSUZ SONUÇLAR ÇIKIYOR

Dr. Şükrü Alper Aygen şöyle konuştu: "Denge bozulduğunda yani endotel fonksiyon bozukluğu geliştiğinde damarlarda kasılma, pıhtılaşma bozuklukları, pıhtı oluşumu yatkınlığı, ateroskleroz dediğimiz damar sertleşmesi gibi olumsuz sonuçlar oratya çıkmakta. Hatta KOVİD-19 pandemisinde korona virüsünün bu endotel hücrelerindeki bolca bulunan ACE-2 reseptörlerine bağlanarak pıhtı oluşumunu tetiklediğini ve damar tıkanmasına neden olarak tabloyu ağırlaştırdığını görmekteyiz. Tüm bu hastalıklarla endotel fonksiyon bozukluğu arasındaki bu çarpıcı ilişki bu hastalıklarla mücadelenin önemini vurgulamakta."



KONTROL NASIL SAĞLANMALI?

DR. Şükrü Alper Aygen, "Diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemide kontrolün, obezite ile mücadelenin, kötü alışkanlıkların bırakılmasının, diyetteki makro besin öğelerinin miktarıyla mikro besin öğelerinin dengeli tüketimin, maske, masefe ve hijyen kurallarına uyulmasının kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde ne kadar önemli olduğunu ortaya koymakta" dedi.