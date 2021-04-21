‘Kız çocukları kendi ayakları üzerinde durmalı’

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse ve ekibi dünyaya musallat olan Covit - 19 salgınında enfeksiyona karşı ciddi mücadele ediyor. Bu iş yükünün arasında hayatını kız çocuklarının geleceğine adayan Prof. Dr. Köse, Genel Başkanı olduğu Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği'nin (BUHASDER) çalışmalarıyla elde edilen tüm gelirleri ve yapılan bağışları kız çocuklarının eğitimine harcıyor.

3 YILLIK ÇALIŞMA

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) tarafından hazırlanan Dünyayı Değiştiren 56 Kadın adlı kitabın gelirinin burs olarak verileceğini anlatan Prof. Dr. Şükran Köse, "Biz bu kitabı, kitapta yer alan kadınların, örnek olmasını ve çocuklarımızın bilimle, sanatla, uğraşmalarını, kariyer yapmaları ve meslek sahibi olmaları konusunda kendilerine ışık olması gerektiğini düşünerek hazırladık" dedi. Nobel Ödüllü Marie Curie, Nadime Gordimer, Tevekkül Karman, Sigrid Undset, Nelly Leonie Sachs, Esther Duflo, Andrea Ghez ve Jennifer A. Doudna'nın da aralarında bulunduğu 56 kadının hayat hikayelerinin yer aldığı kitabın editörlüğünü Prof. Dr. Şükran Köse ve Dr. Eren Akçiçek yaptı. Yazarların tamamı çeşitli alanlarda kendilerini kanıtlayan ve sorumluluk projelerinde görev alan kadınlar oldu. 3 yıllık çalışmanın ürünü olan kitap, 2 amaca yönelik yazıldı. İlki tarih boyunca akademik ilerlemeleri engellenen kadınların başarılarının gelecek nesiller için örnek olması. İkincisi ise kız çocuklarının Nobel ödülü alan kadınları rol model olarak benimsemesi. Kitap satışından elde edilecek gelir, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) aracılığı ile kız çocuklarının eğitimine harcanacak.



FARKINDALIK OLUŞSUN

PROF. Dr. Köse, BUHASDER'in 2008'de kurulduğunu belirterek, "Amacımız kişileri hastalılardan korumak, hasta olmadan önce nasıl korunacaklarını öğretmek. Okullarda hijyen eğitimleri veriyoruz. Liselerdeki gençlerimize cinsel eğitim, kan yoluyla bulaşan hastalıklar ile ilgili eğitimler veriyoruz" dedi.