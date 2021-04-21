Obezite cerrahisi sonrası oruç tutabilir miyim?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte obezite cerrahisi geçirmiş hastaların en çok merak ettiği sorulardan biri, "Ne zaman oruç tutabilirim" oluyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Demirtaş kliniğinde görevli Diyetisyen Melin Yayıntaş obezite cerrahisi geçiren hastaların en çok merak ettikleri soruları yanıtladı.

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Obezite cerrahisi sonrası beslenme durumunun sürekli takibi ve beslenme durumunun değerlendirilmesinin sağlıklı kilo verme sürecinin en önemli kısmı olduğunu belirten Dyt. Yayıntaş, "Bariatrik cerrahi sonrası sağlıklı kilo vermek için diyetisyeniniz ve hekiminizin önerilerine uyulmalı. Amaç sadece kilo vermek değil sağlıklı kilo verme önemsenmeli. Obezite cerrahisi sonrası ilk yılını dolduran, oruç tutmak isteyen hastaların bireysel olarak beslenmeleri değerlendirilmeli, oruç tutmalarına hekim ve diyetisyen görüşü doğrultusunda karar verilmeli" dedi. Ameliyat sonrası kişilerin mide hacmi küçüldüğü için beslenmelerinde dikkat etmeleri gereken kuralların bulunduğunu belirten Dyt. Yayıntaş, "Gün içinde vücudun gereksinimi olan besin öğelerini tamamlayabilmek için az ve sık yeme alışkanlığı kazanmaları gerekir. Beslenmelerinde katı sıvı ayrımı önemlidir. Besin çeşitliliği ve besin seçimi dikkat edilmesi gereken önemli beslenme kurallarındandır. İlk 1 yıl doğru beslenme alışkanlıklarına uyum sağlama ve hacim olarak küçülen yeni midenizi besinlere alıştırma sürecidir. Besinlerin çok iyi çiğnenmesi, katı- sıvı ayrımından dolayı vücudun sıvı ihtiyacını tamamlayabilmek adına gün içine yayılmış bir beslenme süreci olmalı" dedi.

SIVI ALIMI ÇOK ÖNEMLİ

Oruç döneminde sıvı alımının önemli olduğunu belirten Dyt. Yayıntaş, "Sıvı alımı yetersizliği halsizlik, baş dönmesi, mide bulantılarına sebep olur. Çok iyi çiğnemeden hızlı yemek yeme, su ihtiyacını karşılayabilmek için öğün ile su içmek obezite ameliyatı geçirmiş hastaları rahatsız eder. Mide krampları, kusma, mide bulantıları, hazımsızlık gibi sorunlara neden olmaktadır" dedi.



BUNLARA DİKKAT

● Mutlaka sahur yapın. Sahurda protein içerikli besinler olmasına özen gösterilmeli. ● Sahurda su ihmal edilmemeli. ● Az miktarda, çok iyi çiğneyerek yeme kuralına devam edilmeli. ● İftara mutlaka su ile başlayıp yarım saat bekledikten sonra ana yemeğe geçiş yapılmalı.

● İftar ve sahur arasında ara öğün yapılmalı.