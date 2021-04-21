Şah damarı tıkanıklığında erken teşhis çok önemli

HALK arasında 'şah damarı' olarak bilinen karotis arterlerin boynun her iki yanında yer alan ve beyne oksijence zengin kanı ulaştıran damarlar olduğunu belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tevfik Güneş, "Beyin ile birlikte yüz, boyun ve saçlı derideki dokuların kan dolaşımının önemli bir bölümünün bu şah damarları aracılığı ile sağlandığını söyledi.

"FONKSİYON KAYBI OLUŞUR"

Şahdamarı (karotis) darlık ve tıkanıklıklarının beyin fonksiyonlarının bazılarının kaybı ve geçici ya da kalıcı felç ile sonuçlanan inme ile direkt ilişkili olduğunu belirten Doç. Dr. Güneş, "İnme, beyin dokusunu besleyen atar damarlarda meydana gelen bir tıkanma sonucunda, dolaşımın durması ile o bölgede beyin dokusunun beslenememesi sonucunda meydana gelir. Oksijensizliğe çok duyarlı olan beyin dokusu, kısa zamanda fonksiyonlarını kaybeder ve ilgili organda (el, kol, bacak, konuşma ve yutma merkezi v.b.) fonksiyon kaybı oluşur" dedi.

HAREKETSİZ YAŞAMDAN KURTULUN

Doç. Dr. Güneş şöyle konuştu: "Yapılan araştırmalar, şah damarı tıkanıklığının dünyadaki tüm inmelerin yarısından fazlasına neden olduğunu göstermektedir. İnme dünyada ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada yer alır. Kalp ve damar sistemi hastalıklarında ise inme, kalp krizinden sonra ikinci sırada ölüm nedenidir" dedi. Önemli nedenleri arasında damar sertliği olduğunu belirten Doç. Dr. Güneş, "Ttravmaya bağlı damar yırtılması, boyun bölgesine uygulanan ışın tedavisi, fibromusküler distrofi gibi bazı damar hastalıkları, boyun damarlarında darlığa neden olabilir. Şahdamarı darlığına neden olan başlıca faktörler obezite, sigara veya tütün kullanımı, ailede kalp /damar hastalığı veya inme geçiren birisinin olması, hareketsiz yaşam tarzının olması, yüksek kan kolestrol düzeyi, aşırı alkol tüketimi, kontrol altına alınmamış hipertansiyon ve şeker hastalığı da hem hastalığın oluşum riskini hem de ilerleme hızını arttıran önemli faktörlerdendir."

İNCELEME YAPILMALI

ŞAH damarı darlığı şüphesi olan hastalarda teşhis için yapılması gereken ilk testin, boyun damarlarına yönelik bir Doppler ultrasonografi incelemesi olduğunu belirten Doç. Dr. Güneş, "Tanı konan hastalarda eğer şah damar tıkanıklığı çok ciddi boyutlarda değil ise risk faktörlerini ortadan kaldırmak, alttaki hastalıkları kontrol altına almak ve ilaç tedavisi çoğu kez yeterlidir. Bu hastalarda hastalığın takibini yapmak gerekli. Her iki tedavide de sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür" dedi.