SBÜ’nün sempozyumuna yoğun ilgi

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi'nin düzenlendiği 3. bilimsel toplantı olan "Aile Hekimliğinin Temelleri ve Birinci Basamakta Sık Görülen Hastalıklar" sempozyumu online olarak yoğun katılımla gerçekleştirildi. SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İlhan'ın düzenleme kurulunda yer aldığı sempozyuma, çeşitli üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde görev alan deneyimli Aile Hekimliği Uzmanlığı hocalarının yanı sıra diğer tıp bilimleri branşlarından da uzmanlar konuşmacı olarak katıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın da katıldığı sempozyumu 350 kişi izledi.

VERİMLİ TOPLANTI

AİLE hekimliğinin tarihçesi ve temel Alile hekimliği klinik konularının yer aldığı toplantıda, Prof. Dr. Ateş Kara ve İtalya'dan 2, Portekiz'den 1 konuk konuşmacı yurtdışından dinleyici ve konuklar yer aldı. Prof. Dr. Enver İlhan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve aynı zamanda Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Haluk Mergen'e çok sayıda tebrik ve teşekkürün geldiği sempozyumu, Tıp Fakültesi öğrencileri ve Aile Hekimliği Uzmanlığı asistanları da oldukça verimli buldu.