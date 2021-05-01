86 yaşındaki hastanın kalp kapağı, ameliyatsız değişti

AMELİYATSIZ Aort Kapağı Değişimi olarak bilinen Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla uygulandı. 86 yaşındaki Müşerref Papurlu, bu tedavi sayesinde sağlığına kavuştu. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oktay Şenöz, "Uyguladığımız bu yöntem, özellikle yaşlılık ve ilave hastalıkları nedeniyle açık kalp ameliyatı yapılamayan hastalarda tercih ediliyor" dedi. Yaşamış olduğu sıkıntıların 15 yıldır geçmediğini söyleyen hasta Müşerref Papurlu, "Rahatsızlığım beni hareket edemez duruma getirmişti. Sağlıgğıma kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.