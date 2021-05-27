Diyabet tedavisinde yeni gelişmeler

Özel İzmir Gazi Hastanesi'nden Dahiliye Uzmanı Dr. Şükrü Alper Aygen diabet tedavisinde yaşanan yeni gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Diyabetin önemli bir metabolizma hastalığı olduğunu söyleyen Dr.

Şükrü Alper Aygen, "Türkiyede yaklaşık dokuz milyon diyabet hastası vardır.

Komplikasyonlar ve tedavi maliyetleri, diyabette erken tanı, tedavi ve iyi kontrolün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

"Tip 1 diyabet hastası insülin bağımlıdır. Tip 2 diyabet hastasında ise öncelikle yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının kontrolü ile obezitenin önlenmesi tedavi kadar önemlidir" diyen Dr. Aygen, klasik tedavilerin yanısıra cerrahi yöntemler, adacık hücre veya kök hücre nakilleri, genetik çalışmalar, aşı veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, yapay ve biyonik pankreas çalışmalarının heyecan verici olduğunu vurguladı.



KONTROL EDİLMELİ

Dr. Aygen, "Tip 2 diyabette tüp mide operasyonu olarak bilinen metabolik cerrahi yöntemi, tokluk hissini artırıp kilo almayı önleyerek insülinin etkinliğini artırmakta ve insülin rezervi olan obez hastalarda başarılı bir yöntem. Tip 1 diyabet ve insülin rezervi bitmiş Tip 2 diyabetli hastalarda araştırma safhasındaki diğer yöntem adacık hücre naklidir. Adacık hücre grupları pankreasta insülin salgılayan beta hücrelerinden oluşmakta.

Ancak yeterli kadavra bulunamaması ve nakledilen bu hücrelerinin yaklaşık bir yıl içinde bağışıklık sistemi tarafından yok edilmesi çok yaygın kullanımını engellemekte. Bu nedenle bu adacık hücrelerinin kişinin kendi kök hücrelerinden üretilmesi çalışmaları devam ediyor" dedi.

Dr. Aygen,"Tip 1 diyabette beta hücre fonksiyonlarını bozan bir gen bulundu.

Buna karşı tedavi çabaları ve ayrıca hücre mühendisliği alanında yapılan gen düzenleme çalışmalarıda umut veriyor. Tip 1 diyabette aşı çalışmaları sürüyor.

Bağışıklık hücreleri yanıltılarak beta hücrelerine saldırganlığı önlenmeye çalışılıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla ilgili çalışmalar sürüyor" diye konuştu.



HASTALARA UMUT OLACAK

DR. Şükrü Alper Aygen, "Son yıllarda kablosuz insülin pompaları kullanıma girdi.

Beş dakikada bir kan şekeri ölçümü yaparak otomatik insülin gönderen hibrit kapalı devre sistemleri sayesinde hedeflenen kan şekeri düzeyini sağlamda büyük başarılar elde edildi. Biyonik pankreas çalışmaları sürüyor. Bu gelişmeler ışığında ileri teknolojilerle kan şekeri kontrollerinin iyileştirirmesi komplikasyonları azaltacak, yaşam kalitelerini artıracak ve diyabet hastalarına umut olacak" dedi.