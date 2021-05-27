EÜ’den Ödemiş’e Sağlık Bilimleri Fakültesi

EGE Üniversitesi (EÜ) bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu'nun kapatılarak, Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar doğrultusunda, Ege Üniversitesinde fakülte sayısı 18'e yükseldi.

KATKI SAĞLAYACAK

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz, sağlık alanında birçok akademik ve hizmet birimini bünyesinde bulunduruyor. İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulumuz, artık fakülte olarak hizmet verecek. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üniversitemizin hem akademik hem de idari altyapısını güçlendirmeye, günün ihtiyaçları doğrultusunda birimlerimizi revize etmeye, hukuksal ve yapısal düzenlemeler ile tüm birimlerimizi daha etkin, hızlı ve verimli hale getirmeye yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Sağlıkla ilgili pek çok birimi bünyesinde bulanan üniversitemizin, sağlık altyapısını güçlendirip yeni birimleri hizmete açtık. İzmir'imizin 8 ilçesinde üniversitemizin yerleşkesi bulunuyor. Ege Üniversitesi markasını Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Küçük Menderes havzasına taşıyoruz. Fakültemizin bölgeye önemli katkısının olacağına inanıyorum" dedi.