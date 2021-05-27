Göz içi lensler ile daha iyi görüş

GÖZ içi lensi, gözde katarakt gelişimine bağlı bulanık hal almış olan göz merceğinin yerine ameliyatla yerleştirilen yapay bir lens olduğunu belirten Ekol Hastanesi Göz Kliniği'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esat Çınar, "Bu lensler, katarakt cerrahisinde oldukça önemli bir yere sahip. Teknolojik gelişmelerle birlikte, çok sayıda göz içi lensi veya merceği kullanıma sunuldu. Katarakt cerrahisi sonrası uzak görmenin yanında, yakın görmenin ve astigmatizmanın da düzeltilmesi amaçlanır, bu da yeni tür mercekler ile mümkün oluyor" dedi.

KONFOR SAĞLIYOR

DOÇ. Dr. Esat Çınar, "Pratik kullanımda 6-7 dereceye kadar astigmatta oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. Torik lenslerde dikkat edilmesi gereken nokta rotasyon sorunu olup, cerrahinin başarısında oldukça önemli. Bu nedenle torik lenslerin deneyimli cerrahlar tarafından doğru aksa yerleştirilmesi çok önemli" dedi.

Doç. Dr. Çınar şöyle konuştu: "Torik göz içi mercekleri, 0,75 dioptri ve üzerinde astigmatı olan katarakt hastalarında veya kataraktı olmayan yüksek astigmatı bulunan hastalarda astigmattan kurtulmaları için yüksek teknoloji ile üretilmiş merceklerdir. Katarakt ameliyatı ile göze yerleştirilir. Gelecekte hastanın herhangi bir göz hastalığına yakalanma riskini artırmaz ve herhangi bir tetkik veya başka bir cerrahi müdahale gerektiği zaman bir engel oluşturmaz. Bu mercekler astigmatı olan hastalara güvenle tavsiye edilebilecek yüksek teknoloji ürünleridir."