Göz kapağı estetiği ile daha genç bir görünüm

Genetik nedenler, güneşe maruziyet, yaşlanma, kilo değişimleri, hastalıklar ve benzeri nedenlerle göz kapaklarında oluşan sarkma ve kırışıklıklar yaşlı ve yorgun görünüme neden oluyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç, "Tedavi alternatifleri bulunmakla birlikte göz kapağı estetiği ameliyatı blefaroplasti başarılı tedavi yöntemidir" dedi.

LOKAL ANESTEZİ

Gözlerin yüzde en dikkat çeken estetik ünite olduğunu belirten Op. Dr. Evinç, "Göz çevresi ve göz kapaklarında oluşan değişikliklerin tüm yüz güzelliğine etki eder. Göz kapağı estetiği ameliyatında göz kapaklarında bulunan fazla cilt, kas ve yağ yastıkçıkları cerrahi teknikler ile alınır, daha genç bir görünüm elde edilir" dedi. Özellikle üst göz kapağı estetiği ameliyatının ofis şartlarında lokal anestezi altında, göz kapağı çevresine yapılan uyuşturucu bir iğne ve göz kapağı üzerine yapılan küçük bir kesi ile yapıldığını belirten Op. Dr. Evinç, "Alt göz kapağı ameliyatı genelde hastane şartlarında bir miktar anestezi altında yapılır. Her iki şekilde de hastalarımız, göz kapakları üzerinde ince birer bant ile aynı gün evlerine geri dönebilir. Hastalar, birinci haftada kontrol muayenesi sonrası normal hayatlarına dönebiliri. Operasyon sonrası göz çevresinde ödem, şişlik, morluk, göz yaşarması gibi şikayetler tamamen normaldir. Bu şikayetler on gün içerisinde düzelir" dedi.

GÜNEŞTEN KORUNUN

İYİLEŞME sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birinin güneşten korunma olduğunu belirten Op. Dr. Evinç, "Operasyon sonrası ilk birkaç ay hastalarımızın tüm yüzünü güneşten koruması, yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanmaları yara izlerinin kaybolması için çok önemli. Sigara kullanımının yara iyileşmesi üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Sigaradan mümkün olduğu kadar uzak durulmalı" dedi.