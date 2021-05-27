‘Göz muayenesi, kalıcı hasarları önler’

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, görmede bir sorun olmasa bile yılda en 1 kez göz muayenesinin, kalıcı hasarların önüne geçeceğini belirtti. Op. Dr. Aras Saklamaz, "Kişi bir gözünde ya da yavaş yavaş ilerleyen görme kaybını fark etmez ve bu kalıcı hasarlara yol açar" dedi. Dr. Saklamaz, tüm hastalıkların tedavisinde olduğu gibi, göz hastalıklarında da erken tanı ve tedavinin başarı oranını arttırdığına dikkat çekerek, "Rutin göz muayenesinin, yaşam boyu sağlıklı görüş için birçok faydası vardır.

İnsan, günlük yaşamında iki gözü ile bakarken, bir gözünün az gördüğünü fark etmeyebilir. Yıllar içerisinde yavaş yavaş gelişen bir katarakt veya göz arkasına ait bir kusur, hastanın dikkatini çekmeyebilir.

Kişi ta ki rastgele bir gözünü kapatıp diğeri ile baktığında, görmesinde meydana gelen değişimi fark edebilir. Bu değişim, kişinin fark edeceği boyuta gelene kadar ilerler.

Bazı göz hastalıklarında bu ilerleme kalıcı görme kayıplarına sebep olabilir. Bunun önüne geçmek için, kişinin görüşünde bir sorun olsun ya da olmasın yılda en az 1 defa rutin göz muayenesi tavsiye ediyoruz.

Göz muayenesinde, hastanın bir gözünün az gördüğü ya da çevre görüşünde bir sorunun olup olmadığı, göz arkasında bir oluşumun başlayıp başlamadığı tespit edilir.

Tespitin hemen ardından, tedavi sürecine geçilir. Erken tedavi her zaman başarı oranını artırır" dedi.



HASTALIK İLERLEMESİN

Op. Dr. Aras Saklamaz, "Gözde, görmede kişinin fark edebileceği boyuta ulaşan sorunları beklemek gözdeki kusurun, hastalığın ilerlemesine sebep olabilir. Örneğin, ilerlemiş, beklemiş katarakt sertleşir. Sertleşmiş katarakt, ameliyat sırasında ve sonrasında birtakım komplikasyonları arttırabilir.

Dolayısı ile yılda bir kez göz muayenesi bunların önüne geçebilir.

Çocuklarda oldukça sık gördüğümüz aileden de geçebilen göz tembelliği de, çocuğun kendi kendine fark edebileceği bir durum değildir.

Bu çocuklar kitap okurken çabuk sıkılırlar, çünkü zorlanırlar. Kitabı, tableti, ya da odaklandığı bir nesneyi, televizyonu olması gereken mesafeden daha uzak ya da daha yakın duruş pozisyonlarıyla görmeye çalışırlar. Birçok ebeveyn çocuğunun okumayı, yazmayı sevmediğini, derslerine ilgisiz olduğunu düşünürken, aslında çocuğun gözlerinde bir sorun olabileceği gerçeğini atlar. Bunun yanı sıra bir çocuğun birçok sebepten ötürü gözü bulanık görebilir ve o göz görme yetisini kaybedebilir. O yüzden özellikle çocuklarda, ilk on yaş grubunda göz muayenesi çok önemlidir.

Bu tür olayların önüne geçer, görmede meydana gelecek kalıcı bir hasarı engeller. Bizler, gözlerinizde hiçbir şikayet olmasa dahi, yılda en az 1 defa göz muayenesini önemle tavsiye ediyoruz" dedi.