Maskenizi atmayın!

Yıldır mücadele ettiğimiz Covid-19 virüsünde en önemli tedbirlerin başında hiç şüphesiz ki maske geliyor.

Pandemi süresince de başta sağlıkçılarımız olmak üzere tüm yetkililer mutlaka maske, mesafe, hijyen diye uyarıda bulunuyorlar, Sağlık Bakanlığı hemen her hafta mutlaka açıklamalarda bulunuyor, bu uyarıların başında mutlaka maske var.



GELİŞİGÜZEL ATILIYOR

Hemen hemen maskesiz sokakta insan göremiyoruz. Maskeli yaşam, hatta maske artık günlük kıyafetlerimizin bir parçası haline geldi. Fakat şu yollara ve çöp konteynırların etrafına gelişi güzel atılan maskeler etrafa mikrop saçtığı gibi virüsün yayılmasını da artırıyor.

Bu tıbbi atıklar son derece tehlikeli ve birtakım bulaşıcı hastalıklar taşıyor olabilir.

İşte bu rasgele yollara atılan ve son derece tehlikeli olan kullanılmış maskeleri mutlaka düzgün bir şekilde çöp kutularına atmalıyız. Yerlere atılan maskeler hem çevre kirliliğine, en önemlisi de virüsün yayılmasına neden oluyor. Bizden bir dost uyarısı.



KURTULMAMIZ İÇİN AŞI ÖNEMLİ

1 buçuk yıldır çektiğimiz bu Covid- 19'dan kurtulmanın en önemli yolu tabi ki aşı. Bizler ikinci aşılarımızı olduk. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı, Prof. Dr. Şükran Köse hocamız tarafından aşılandık. Usta elleri ile aşımızı yaptıktan sonra bizleri bilgilendirdi. Hocamızı dinledikten sonra aşı olmanın ne denli önemli olduğunu anladık. Eşim, 'Asla aşı olmam' demişti.

Şükran hocamızı dinledikten sonra benden önce aşı oldu. Aşı sıranız geldiğinde sizler de mutlaka ama mutlaka aşı olmalısınız.

Gelecekte HES kodu gibi Resmi Dairelerde, alışveriş merkezlerinde aşı kartı da sorgulanmaya başlanabilir.