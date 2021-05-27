Menopozda lazer ile sorunlarınızdan kurtulun

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, kadın hayatının neredeyse üçte birini kaplayan menopozun bir kadın için sadece adetten kesilme değil, aynı zamanda bedensel, sosyal ve psikolojik değişikliklerin de bir arada görüldüğü bir dönem olduğunu söyledi. Op. Dr. Çiğdem Karas, menopoz döneminde lazer ile vajinal gençleştirme ve idrar kaçırma tedavisi hakkında bilgiler verdi.

HORMONAL DEĞİŞİMLER

Menopoz sonrasında yaşanan hormonal değişimlerin, vajinal duvarın daha ince, daha kuru, daha az elastik ve daha yangılı olmasına neden olduğunu belirten Op. Dr. Çiğdem Karas, "Vajinal kuruluk ve buna bağlı olarak cinsel birliktelik sırasında ağrı menopoz döneminin önemli sorunlarından biridir. Yüzde 27-55 arasında görülebilir. Bu dönemde sık idrara çıkma, ani idrara sıkışma hissi, idrar kaçırma gibi mesaneye ait problemler de gelişebilir. İdrar kaçırma sorununda vajina içinde, idrar kanalı etrafında yer alan kollajen yapısının güçsüzleşmesi sorumlu tutulmaktadır. Bu durumda özellikle 'Stres Üriner İnkontinens' (SUİ) adını verdiğimiz, öksürük, gülme, hapşırma gibi durumlarda karın içi basıncının artmasıyla idrar kaçırma görülmektedir" dedi.

Op. Dr. Karas, kullanılan CO2 lazerin, vajinal duvarı yeniden yapılandırdığını, vajinal duvarı kalınlaşıtırıp lubrikasyonu arttırdığını söyledi. Submukozaya, mikroskobik termal alan kolonları halinde penetre olan enerji, minimum ablasyon yaratırken, çevre dokuyu sağlam bıraktığını belirten Op. Dr. Karas, "Bu sayede, vajinal duvar yenilenirken, çok daha hızlı iyileşir. Var olan fiberler kasılırken, yeni kolajen sentezi başlamış, hedef doku yenilenmiş olur. Vajinal kuruluk ve tekrarlayan enfeksiyonları, vajinal yüzeyin yenilenmesini ve kayganlığın artmasını sağlayarak tedavi eder. Tedavi, vajinal bağışıklık sistemini ve bölgeye kan akışını arttırır. Yeni sağlıklı dokunun, enfeksiyonlara daha dayanıklı olmasını, vajinanın normal PH seviyesini korumasını sağlar. Tedavi, kaşınma, yanma gibi rahatsız semptomları ortadan kaldırır ve seksüel doyumu arttırır" diye konuştu.

AĞRISIZ BİR İŞLEM

Tedavi aşaması hakkında bilgiler veren Op. Dr. Karas, "Transvajinal ultrason probuna benzer özel tasarımlı başlığı nazikçe vajinaya uygulayarak gerçekleştirilir. Tüm vajinal duvarlar yaklaşık 20 dakika süren bir prosedür ile taranır. 'Lunch time' (öğle yemeği arası) olarak tabir edilen işlemin ağrı ve acı hissi yok denecek kadar azdır. Ağrı eşiği çok düşük hastalarda vajina içerisine hafif lokal anestezik kremler sürülerek prosedür kolaylaştırılabilir" dedi.

TEK SEANS YETERLI OLUYOR

OP. Dr. Çiğdem Karas, " Menopozda CO2 lazer ile vajinal yenileme ve idrar kaçırma problemlerindeki uygulamalar da genelde tek seans yeterlidir. Ama tekrar gerekirse 4-6 hafta aralıklarla, toplam 2 veya 3 kez yapılmalıdır. Bir yıl sonra tek bir 'hatırlatma uygulaması' (touch up) da önerilmektedir. Kolajen bağ dokusu azalmasına bağlı olarak tüm işlemler 2-3 yılda bir tekrarlanabilir. Hiçbir majör komplikasyon rapor edilmemiştir. Vajinal lazerler doğru hasta gruplarında oldukça yüz güldürücüdür" ifadelerinde bulundu.

GÜNLÜK HAYAT ETKILENMEZ

LAZER tedavisinin önde gelen faydalarından birinin ise çok kısa bir sürede tamamlanması ve günlük rutininizi etkilememesi olduğunu kaydeden Op. Dr. Çiğdem Karas, "İşlemin kısa sürmesi, cerrahi bir kesi veya dikiş işleminin olmaması, hastalar için son derece kolay tolere edilebilir olması, anestezi gerektirmemesi, hafif- orta düzey stres üriner inkontinens ve mikst tipteki idrar kaçırmalarında oldukça başarılı olması ve aynı seansta boylu boyunca vajinal sıkılığın da sağlanabilmesi gibi avantajlı yönleri var. Aynı gün içinde hastanın kendi günlük hayatına devam edebilmesi de işlemin en önemli avantajları arasındadır" şeklinde konuştu.