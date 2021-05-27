Omurilik dar kanal hastalığına dikkat!

Genellikle bel fıtığı ve belde oluşan diğer problemlerle karıştırılan dar kanal hastalığında doğru teşhis ve tedavinin yapılması büyük önem taşıyor. Ekol Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Rauf Nasirov, dar kanal hastalığının hafife alınmaması gerektiğini belirterek tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Dar kanal hastalığının omurga kanalının özellikle bel ve boyun bölgelerinde daralarak sinirlere veya omuriliğe baskı yapması sonrası oluşan hastalık olduğunu belirten Opr. Dr. Nasirov, "Hastalığı artıran etkenler arasında ileri yaş, kilo, dikkatsiz hareketler, ağır işler, gençlikte ve çocuklukta süt ürünleri tüketmemek, sigara içmek yer alıyor" dedi.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Hastalıktan korunma yöntemlerini anlatan Opr. Dr. Nasirov, "Ani hareketleri bilinçsiz bir şekilde yapmamak, sigara içmemek, kiloya dikkat etmek ve süt ürünleri tüketmek gerekir" dedi ve ekledi: "Hastalıkla ilgili karar verici branş başlıca beyin omurilik sinir cerrahisidir. Fizik tedavi, ortopedi ve nöroloji branşları da konuyla ilgilidir. Tıp dışı yollara başvurmak bazı durumlarda iyi gözükse de oldukça tehlikeli olabilir."

Hastalığın tedavisinde yaşama ait doktor önerilerine ve korunmaya dikkat etmek tedavinin ana kısmını oluşturduğunu belirten Opr. Dr. Nasirov, "İlaç kullanımı, istirahat ve egzersiz çoğunlukla yeterlidir. Şikayetlerin uzun sürmesi ve geçmemesi halinde ilerlememiş olgularda radyo frekans yöntemiyle faset blokajı yapılabilir. Bu yöntem oldukça başarılıdır" dedi.

CERRAHİ TEDAVİ

OPR. Dr. Rauf Nasirov, "Klinik şikayet ve bulguları uzun süredir olan yaşam performansı ileri derecede kısıtlanmış, yürüme mesafesi oldukça azalmış kişilerde cerrahi karar verilebilir. Güç kayıpları veya muayenede anlaşılan omurilik bası bulguları varsa cerrahiyi geciktirmek oldukça tehlikelidir ve kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Cerrahi tedavide sinirler ve omurilik üzerindeki baskı kaldırılır. Bbel fıtığı, boyun fıtığı gibi hastalıklar da varsa aynı seansta giderilir. Başarı oranı yüzde 90'ın üzerindedir. Operasyon sonrası hasta ertesi gün yürüyebilir ve kısa sürede günlük yaşantısına dönebilir" dedi.