Özel Egeumut Hastanesi yatırımlarını sürdürüyor

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Özel Egeumut Hastanesi, bünyesine kattığı yeni ekipmanlarla vatandaşlara hizmet anlayışını her geçen gün geliştiriyor.

Özel Egeumut Hastanesi Müdürü Sezai Dündar, 2010 yılından beri hizmet verdiği Turgutlu ve çevre bölgelerdeki hastaları için yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Pandemi koşullarında yatırımlarımıza aralıksız olarak devam ederek, hastalarımıza ilerleyen teknolojik koşullara uygun olarak hizmet vermeyi amaç edindik" dedi.



TEKNOLOJİYİ TAKİP EDİYORUZ

Dündar şöyle konuştu: "Hastanemizde, 2020 içerisinde ameliyathane salonlarımız, servis yataklarımız, doğumhane salonlarımız, acil gözlem yataklarımız, radyolojik görüntüleme sistemlerimiz (DR), kulak burun boğaz kliniğinde kullanılan endovizyon görüntüleme sistemlerimiz, hasta taşıma servislerimiz, kardiyoloji kliniğinde kullanılan ultrason cihazımız hastalarımıza daha iyi koşullarda hizmet vermek için gelişen teknolojik koşullara uygun hala getirilmiş ve yenilendi." 2021'in ilk çeyreğinde radyoloji ve kadın doğum kliniklerimizde tanı ve teşhis konulmasında büyük bir öneme sahip olan HD live 4 boyutlu ultrason cihazlarının teknolojiye uyumlu olarak yenilendiğini de belirten Dündar, "Yeni cihazlarımızın hastanemize büyük bir güç kazandıracağını düşünüyoruz. Özel Egeumut Hastanesi olarak yeni teknolojiye uygun olarak yatırımlarımıza aralıksız olarak devam edecek" dedi.