Polen alerjisi olanlar Kovid-19’a daha yatkın

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İmmunoloji ve Alerjik Hastalılar uzmanı Doç. Dr.

Özlem Göksel, Almanya Münih Teknik Üniversitesi ile yaptıkları ve geçen ay yayınlanan global araştırmada, polenlerin Kovid-19'a karşı doğal bağışıklık sisteminin az çalışmasına neden olduğunun ortaya çıktığını söyledi. İzmir'de polenlerin 9 ay boyunca atmosferde kaldığını dile getiren Doç. Dr. Göksel, "Polen alerjisi ve Kovid-19'u ayırmak için alerjiniz olan polenlerin atmosfere çıkıp çıkmadığından haberdar olun. "www.polenalerji. ege.edu.tr" adresinden İzmir Polen Alerji Bültenini düzenli olarak takip edebilirsiniz" dedi.



MASKELER KORUYOR

HAVADA polenlerin çok yüksek olduğu saatlerde mümkün olduğunca dış ortam aktivitelerinden kaçınılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Göksel, "Polenlerin düşük olduğu saatlerde yapacağınız dış ortam aktivitelerini takiben eve dönüşte kıyafetlerinizi tamamen değiştirmeniz ve kısa bir duş almanız sizi hem polen hem de virüs etkisinden koruyacaktır.

Ayrıca Kovid-19 bulaşmasından korunmak amacı ile taktığınız iyi bir maskenin aynı zamanda sizi polenlerin istenmeyen etkisinden koruyacağını da biliniz. Maskenizin kalitesine güvenmiyorsanız çift maske takınız" dedi.