‘Single Port Laparoskopik Cerrahi’ ile obezite ameliyatı

Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi, hastanın daha çabuk iyileşmesini ve açık ameliyatlara göre çok daha az ağrı hissetmesini sağlayan karın bölgesine açılan küçük deliklerden yapılan cerrahi bir yöntem.

PANSUMANA GEREK KALMIYOR

Opr. Dr. Özgür Kavak, "Single port cerrahisinde ise, sadece karın duvarına yapılan tek bir küçük kesi söz konusu olduğu için ameliyat sonrasında hastanın karın bölgesinde görülebilen kesi izi olmaz. Göbek çukurunda kaybolur. Bu nedenle single portla yapılan cerrahiye izsiz cerrahi de denilmekte" dedi.

Rutin olarak yapılan laparoskopik tüp mide ameliyatlarında küçük 4 ya da 5 trokar giriş yeri açılarak operasyonun gerçekleştirildiğini söyleyen Opr. Dr. Kavak, "Bu yöntem için geliştirilmiş özel cihazlar sayesinde tüp mide ameliyatı gerçekleştirilir. Midenin büyüklüğüne göre yüzde 70 - 80 kadarlık kısmı göbek deliğinden çıkartılır. Göbek deliğine atılan estetik dikiş ile operasyon sonlanır. Operasyon sonrasında dren ve idrar sondası takılmaz. Dikiş alımı, pansuman yapılmaz" dedi.

AVANTAJLARI NELER?

YÖNTEMİN vücut kitle indeksi 35- 45 arası olan hastalarda uygulanabildiğini söyleyen Opr. Dr. Kavak, "Estetik görünüm açısından mükemmel sonuçlar ortaya çıkıyor. Yöntemin hastanın hastaneden erken taburcu olması, gündelik hayata dönme süresinin kısa olması, ameliyat izi kalmaması, hastanın ameliyat sonrası az ağrısının olması gibi avantajları var" dedi.