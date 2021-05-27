Tiroid ameliyatlarında sinir monitorizasyonu konforu

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Demirtaş, tiroid ameliyatlarında kullanılan sinir monitörünün, ses tellerini uyaran ve ameliyatta sesli ve görüntülü şekilde cerraha uyarı veren bir sistem olduğunu belirterek, "Sinir monitorizasyon sistemi sinirin hem bulunmasa hem korunmasında katkıda bulunabilmekte.

Ayrıca bu sistem ile ameliyat bitiminde ses tellerini uyaran sinirin korunduğu da teyit edilmekte" dedi.



DENEYİM GEREKTİRİR

Klinik pratikte tiroidde bir nodül saptandığında bunun kötü huylu olabileceğinden korkulduğunu belirten Op.

Dr. Demirtaş, "Ancak bu lezyonların çoğunun iyi huylu olduğu ve iyi bir değerlendirmeden sonra hastanın basitçe takip edileceği unutulmamalı" dedi. Günümüzde tiroid ve paratiroid cerrahisi sırasında ses tellerine giden siniri korumak için uygulanacak altın standart yöntemin; sinirin rutin olarak görülmesi ve ameliyat alanındaki seyrinin izlenmesi olduğunu belirten Op. Dr. Özgür Demirtaş, "Sinir monitorizasyonu, sinirin gözle görülmesi yönteminin yerini almaktan ziyade tamamlayıcı bir yöntem gibi hizmet eder ve ameliyat sırasında sinirsel fonksiyonlar hakkında bilgi verir.

Sinirin görülmeden önce haritasının çıkarılması için kullanılabilir. Böylece gereksiz diseksiyona bağlı kanama ve sinirsel harabiyetten kaçınılmasına olanak sağlayabilir.

Sinir monitorizasyonunun uygun kullanımı için deneyim şarttır. Bu bağlamda hem cerrahların hem de anestezistlerin sistemi ve yöntemi öğrenmeleri ve deneyim kazanmaları gerekir" dedi. Op. Dr. Demirtaş şöyle konuştu: "Sinirin bu yöntem ile uyarılması sonucunda cerrah, görsel veya ses olarak yanıt alıyorsa sinirin sağlam olduğu sonucuna varabilir. Böylece ameliyatın çeşitli evrelerinde siniri uyararak bir sorun olup olmadığı, ameliyat sonrası ses sorunu ile karşılaşıp karşılaşmayacağı fark edebiliyor."