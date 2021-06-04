Organlarını bağışlayarak 3 kişiye hayat oldu

İzmir'de yaşayan ve 50 yaşında hipertansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Kocaman'ın organları 3 kişiye hayat oldu. Kocaman'ın vefatının ardından ailesi organlarını bağışlama kararı aldı ve işlemleri İzmir Can Hastanesi'nde gerçekleştirildi. İstanbul, Aydın ve İzmir'den gelen ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonların ardından konuşan hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner, "Bir çok hasta insanın son çaresi organ nakli olabilmelerinde. Ailemizin yaptığı bu onurlu davranışla 3 insanımız yeni bir hayat şansı kazandı. Karaciğeri Aydın'da, böbreği İzmir'de, kalbi ise İstanbul'da organ bekleyen hastalara transfer edildi" dedi.

'O BENİM İLK AŞKIMDI'

Transfer sürecinin ardından cenaze nakil işlemleri için hastaneye gelen merhum Ahmet Kocaman'ın eşi Emine Kocaman, "Hayat onu bizden çok erken aldı. Girdiği her ortamda enerjisiyle insanları etkileyen, yaşamayı seven biriydi. O benim ilk aşkımdı. Tüm zorlukları beraber aştık. Biliyorum ki aramızda olmaya devam edecek. Organlarıyla insanlara umut oldu. Duygularımı tarif edemiyorum" diye konuştu.