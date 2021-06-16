Kahve ve bitter çikolata

GÜNDE 2 fincan kahve içerdiği biyoaktif bileşikler sayesinde kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini azaltır. Ancak kahvenin şekersiz ve kremasız olması gerektiği unutulmamalı. Kakao oranı %70 ve üzerinde olan siyah çikolata da kalp sağlığını koruyan biyoaktif bileşikler içerir.

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