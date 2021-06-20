Babalar Günü’nü mesaide geçirdiler

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 1400 sağlık personelinden 350 sağlık çalışanı baba, kendileri için çok özel olan bugünü yoğun bakım servisi ve aşı polikliniğinde geçirdiler. Çocuklarının Babalar Günü kutlamalarını bu yıl da cep telefonlarıyla konuşarak kabul etmek zorunda kalan sağlık çalışanı babalar, tedbirler ve aşılamayla gelecek sene Babalar Günü'nü daha rahat kutlayacaklarına inanıyor. Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Ferhat Demirci ise, "Salgın sürecinde azalan vaka sayıları nedeniyle umutlu bir sene geçiriyoruz. Önümüzdeki sene maskesiz ve çocuklarımızı koklayıp sarılarak bir Babalar Günü geçirmeyi temenni ediyoruz" dedi.

AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 30'A İNDİ

SAĞLIK Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının dün sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştığını duyurdu. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini hatırlatarak, "Aşıyı erteleyen büyükler de gençlerin arasına karışabilirler" dedi.

YÜKSEK SICAKLIKLAR PSİKOLOJİNİZİ BOZABİLİR

ARTAN hava sıcaklıkları nemle de birleştiğinde halsizlik, kalp çarpıntısı, ateş basması, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Sıcakların en çok anksiyete bozukluklarına neden olduğunu belirten Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, nem oranındaki artışların da panik bozukluğu olanlar için huzursuzluk hissi oluşturduğunu, bu kişilerin atak geçirme sıklığının da artabildiğini belirtti. Evre, "Yaşanabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek için sıvı tüketimine dikkat edilmeli, rahat kıyafetler giyilmeli" önerilerinde bulundu.