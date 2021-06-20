Burun estetiğinde Piezo dönemi

RİNOPLASTİ yani burun ameliyatı, estetik sektöründe en çok talep edilen ameliyatlar arasında ilk sırada. Bu alanda uygulanan en son yöntem de "Piezo". Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Burun ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Hayati Kale, bu yöntemde 'çekiç' kullanılmadığı için iyileşme sürecinin daha rahat geçtiğini söyledi. Piezo'nun yenilikçi, profesyonel ve koruyucu bir yöntem olduğunu vurgulayan Kale, "Ameliyat sonrası görülen morluk, şişlik ve ağrıları ciddi anlamda azaltıyor. Bu sayede süreç hasta açısından diğer yöntemlerde olduğu kadar ağır geçmiyor. O nedenle Piezo için 'burun estetiği korkusuna son veren yöntem' diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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