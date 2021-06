Ege Diş Hekimliği Türkiye’nin gururu

DÜNYANIN en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Şanghay Ranking Consultancy tarafından hazırlanan "ARWU Global Ranking of Academic Subjects" kapsamında 54 akademik alanda 2021 yılının en iyi üniversitelerini açıklandı. Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği alanında dünya üniversiteleri arasında ilk150- 200 bandı içerisinde yer alarak büyük bir başarı yakaladı. EÜ, ayrıca bu alanda Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci sırada yer aldı.

A PLUS FAKÜLTE

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin nitelikli akademik kadrosu, klinik altyapısı ve hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışıyla her zaman alanında büyük bir fark yarattığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Fakültemiz; hasta hizmeti açısından dünya standartlarında sağlık hizmeti sunan, ulusal akreditasyona sahip olarak hizmet veren, Sağlık Bakanlığınca A plus ilan edilmiş bir fakültedir. Gnümüz teknolojisine uygun olarak yenilenen tedavi üniteleri ve alt yapı çalışmaları ile tümüyle yenilenen kliniklerde hastalara en iyi hizmet sunuluyor" dedi.